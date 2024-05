Maior produtor do Brasil, tragédia no RS pode afetar valores do mel

Em MS, preço segue estável, mas mercado ainda está imprevisível para os próximos meses

Nesta semana, além de ser comemorado o Dia da Abelha em 20 de maio, é comemorado também o dia do Apicultor, no dia 22 de maio. Com isso, a reportagem do jornal O Estado foi aos comércios locais e produtores da região, para entender como está o preço do produto e quais as perspectivas para 2024, já que a tragédia no Rio Grande do Sul afeta não somente o preço do arroz, como o valor do mel, já que o Estado é o maior produtor do país, com uma soma em reais apurada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2022 em R$ 957.811 mil.

O médico veterinário, apicultor e coordenador do Clube Tecnoapis, Gustavo Nadeu Bijos, explica que após a pandemia, o mercado ainda estava bom, com preços razoáveis para os produtores. No entanto, fatores internacionais e internos fizeram os preços caírem. Inclusive, conforme explica o especialista, é possível que haja uma mudança nos preços, ao considerar que o maior produtor de mel, o Rio Grande do Sul, tem vivenciado um cenário instável.

“Com a tragédia no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de mel do Brasil, pode ser que o preço do mel se eleve um pouco, porém ainda sem grandes perspectivas de aumento. O essencial e ideal é que o apicultor faça o planejamento e tenha em mãos uma planilha de custos para avaliar e calcular o custo de 1 kg de mel produzido para que ele tome as melhores decisões de comercialização, seja para exportadores ou para o mercado interno” argumentou o especialista.

Ainda conforme aponta Bijos, a venda direta ao consumidor é uma alternativa, porém o que se vê hoje são processos extremamente burocráticos. “Às vezes desestimula o produtor a vender a sua produção diretamente ao consumidor com preços mais interessantes. Mesmo assim, essa é uma das alternativas frente aos preços mais baixos do mel da atualidade. O futuro do mercado do mel brasileiro não é incerto, só depende de uma melhoria na organização de toda a cadeia produtiva brasileira, para aproveitar o grande potencial de produção e de mercado de produtos com qualidade e diversidade que o Brasil possui”, destacou Bijos.

Produção na prática

Nos Apiários Vovô Pedro, localizado às margens da BR-163, é possível verificar a comercialização de tipagens diferentes do mel. Separado por floradas, na lojinha localizada dentro do Apiário, que surgiu justamente pela demanda dos turistas que passam no local e querem levar o produto para experimentar, é possível verificar valores mais brandos do que aqueles encontrados nos supermercados da Capital. No local, são comercializados gramas do mel que se dividem entre 270g, 500g, 1 kg, e também tem a opção do baldinho, comercializado a R$ 35 o quilograma.

Conforme verificado pela reportagem do jornal O Estado, o Mel-Cipó-Uva de 270g era comercializado até a data de ontem (20) a R$ 13. Já o Silvestre de 270g era vendido a R$ 1 mais barato, sendo comercializado a R$ 12. Já o de 500g a R$ 20, enquanto o de 1 KG a R$ 36. Para aqueles que optam por uma quantidade generosa de mel, há ainda a opção do balde que varia entre 3 kg e 4,5 kg, sendo R$ 35 o kg.

A sócia-proprietária do apiário Vovô Pedro, Sônia Alexandrini Dembogurski, explica que há quatro gerações a família tem investido no negócio do mel. A tradição começou com o avô do falecido marido de Dembogurski e segue sendo sucedida por seus filhos. Conforme pontuou, existem vários tipos de floradas e por isso a composição e os valores do mel se alteram. O Apiário é responsável ainda por distribuir para os comércios da Capital sul-mato-grossense. “A gente tem apiários em vários locais e têm floradas variadas. O Silvestre é uma composição de várias floradas, porque são floradas pequenas e acabam se misturando. Dentro do Silvestre existem floradas importantes, floradas de cipó-uva, como a aroeira, então a gente pode separar”, explica a produtora e comerciante do produto.

Segundo Dembogurski, o modus operandi das abelhas é quem propicia toda a diferenciação do mel dentre as floradas. “A função da abelha é polinizar as flores e ela não sai de uma florada porque tem outra aberta. Enquanto ela não termina determinada florada, ela não vai para outra florada, pode ter duas floradas abertas, mas enquanto ela não termina uma, ela não vai para outra, porque se não ela não cumpre a função dela, que é polinizar. Se ela fizesse tudo misturado, ela não faria a polinização e essa característica é importante na apicultura, porque quando certas florestas estão abertas, a gente consegue separar ”, esclarece.

No local, ainda é possível encontrar o chamado Pólen Desidratado, que encontrado especialmente no também chamado de “Cantinho Das Abelhas”, serve como alimento e se assemelha a utilização da Granola, podendo ser consumida junto a outros alimentos, como, por exemplo, o Iogurte. O pote com 100g é comercializado a R$ 27, enquanto o pote com 240 g é vendido a R$ 50 e o maior, com 480 g, pode ser adquirido por R$ 95.

Outro produto interessante encontrado no local é o hidromel. Conhecida como uma das bebidas mais antigas do mundo, a produção feita com o mel pode ser adquirida no local a R$ 30 com 275 ml. A autoria da bebida comercializada é do professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Rodrigo Zaluski, que desde a graduação, se apaixonou pelas abelhas e pela apicultura.

Parâmetros do Supermercado da Capital

Verificado os preços em dois supermercados da Capital, foi possível sentir uma leve diferença nos valores para cima. No Supermercado Atacadão, localizado na Av. Costa e Silva, o pote de mel da mesma marca Vovô Pedro de 1 kg era comercializado a R$ 39,90 no varejo e a partir de três unidades, ou seja, no atacado, o produto saia a R$ 34,90. Já o pote de mel de 270 g, também da marca Vovô Pedro, é vendido a R$ 13,50 no varejo e R$ 12,80 no atacado, a partir de três unidades.

Já no Supermercado Comper da Rui Barbosa, o Mel Zen 260g de florada Silvestre com favo, era comercializado a R$ 27,90 a unidade. Enquanto o Mel Zen florada Silvestre Cipó-Uva era vendido a R$ 17,59 300g. O Mel Zen de 270g era vendido a R$ 15,89, enquanto o Vovô Pedro 270g, com a mesma quantidade, era comercializado a partir de três unidades a R$ 15,38, ou seja, R$ 0,51 mais barato.

Tipos de florada

Florada Aroeira

Florada Cipó-Uva

Florada Silvestre

Florada Eucalipto

Florada Laranjeira

Importância das abelhas

As abelhas são importantes na regulação do ecossistema, pois ajudam a equilibrar através da polinização das flores os mais diversos biomas do Brasil, como Caatinga, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, Pampa e o Cerrado. O inseto artrópode, também é responsável por auxiliar na perpetuação de espécies vegetais nativas no ecossistema.

Por Julisandy Ferreira

