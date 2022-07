Estudo prevê investimento de quase R$ 50 bilhões nas rodovias, ferrovias e hidrovias de MS

Estimativa é de que o montante seja aplicado em 15 anos

Mato Grosso do Sul deve investir quase R$ 50 bilhões em rodovias, ferrovias e hidrovias em 15 anos, com previsão de gerar 127 mil empregos em todo o Estado. Os dados constam no Diagnóstico Logístico do Estado, apresentado ontem (26), pela Semagro (Secretária de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

O secretário da Semagro, Jaime Verruck, argumenta que a mudança deve favorecer o sistema logístico do Estado. “Temos crescido na produção de minério, soja, milho e celulose, isso faz com que tenhamos uma concentração maior em cima de caminhões no rodoviário, no qual, percorrem longas distâncias. Desta forma, temos que realizar melhorias”, pontua.

Elaborado pela EPL (Empresa de Planejamento e Logística), do Governo Federal, o estudo tem como objetivo identificar soluções que proporcione melhorias para incentivar a redução dos custos, melhorarem o nível de serviço para os usuários, buscar eficiência da matriz, aumentar a eficiência dos modos utilizados para a movimentação das cargas e diminuir a emissão de poluentes.

Diante desse levantamento, foi identificada a necessidade de investimentos nas principais rodovias federais que cortam o estado do Mato Grosso do Sul, principalmente a BR-262 que é essencial para escoamento da produção do Estado. Além da carência de ações para mitigar os impactos negativos da seca no rio Paraguai.

Rodovias

Os R$ 18,10 bilhões em investimentos nas rodovias devem contemplar mais de 5.800 km em 103 projetos rodoviários. Atualmente o MS possui aproximadamente 100 km duplicados, e mais de 2.275 km em obras de duplicação, o que totalizará mais de 2.375 km em rodovias duplicadas em Mato Grosso do Sul.

Ferrovias

Do montante total, R$ 30,5 bilhões serão destinados as rodovias. Atualmente, aproximadamente, 890 km são utilizados dentro de MS. A estimativa é de chegar aos 1.500 km utilizados no Estado até 2035. As principais ações nesse segmento são a recapacitação da Malha Oeste e a Construção da Nova Ferroeste.

Hidrovias

São mais de R$ 765 milhões em investimentos hidroviários que abrange duas regiões: Rio Paraguai e Rio Paraná. Conforme o documento, a Malha Atual tem mais de 1.100 km, por onde são transportados cerca de 3,8 milhões de toneladas/ano de mercadorias, desde 2019.

Aeroportos

Mais de R$ 82 milhões serão destinados em investimentos nos aeroportos de Corumbá, Dourados, Bonito, Ponta Porã, Três Lagoas e Chapadão do Sul.

