Mais três cidades recebem tecnologia 5G e Capital segue sem data para implantação

Campo Grande já atende aos requisitos da ANATEL e ativação inicialmente estava prevista para julho

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado MS

Depois da Capital Federal, Brasília foi a primeira a ser atendida pela tecnologia, que teve a conexão 5G ativada em 6 de abril deste ano, a expectativa é de que outras três cidades, Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB) e Porto Alegre (RS) sejam contempladas com o sistema nesta sexta-feira (29). Contudo, para Campo Grande a instalação ainda segue sem data definida e com projeção de acontecer até setembro deste ano.

O leilão da implantação da rede 5G, realizado em novembro do ano passado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), propunha que ate 31 de julho deste ano todas as capitais brasileiras fossem atendidas com a rede, mas não aconteceu como previsto. A agência exige que para receber essa nova tecnologia, cada município deve atender uma série de requisitos, até o somente Brasília conta com a conexão móvel de alta velocidade.

A Capital Federal Brasília foi a primeira a ser atendida pela tecnologia, que teve a conexão 5G ativada em 6 de abril deste ano, a nova rede promete entregar alta velocidade de conexão, oferecendo, por exemplo, download de arquivos de 1GB em apenas 10 segundos e a possibilidade de assistir filmes e séries em até 8K sem travar. A tecnologia é de até 100 vezes mais rápida que o atual 4G.

Seguido de Brasília, a ANATEL afirmou que Porto Alegre, João Pessoa e Belo Horizonte atendem a todos os requisitos propostos pela agência para a implementação da rede de alta velocidade e que até a próxima sexta feira (29) receberão a ativação a tecnologia. Junto a ANATEL, o Ministério das Comunicações anunciou que São Paulo também receberia a ativação da rede, mas a capital paulista não cumpriu o que foi imposto pela agência.

Em Campo Grande, no ano de 2020, a prefeitura criou um grupo técnico para atualizar e adaptar a legislação municipal de acordo com a Lei Geral de Antenas, que busca harmonizar e simplificar as normas para a implementação de infraestrutura das redes de telecomunicações em todo o País. A lei tem o objetivo de promover a expansão da cobertura das redes e a melhoria da qualidade dos serviços prestados para a população.

Morador da capital, Lucas Oliver (28) acredita que a conexão 5G, além melhorar a velocidade, que é muito importante, também ajudará na estabilidade de conexão, possibilitando o envio e downloads mais rápidos, além dos serviços de streaming e navegação.

“A conexão otimizada entre dispositivos será melhor, assisto séries e jogo online, com certeza vou conseguir ver as imagens em melhor qualidade, e isso sem travar”, comenta Lucas em entrevista para O Estado.

Campo Grande ainda não possui data concreta para a ativação da rede, mas a expectativa é de até o fim de setembro junto com outras capitais, a população já possa desfrutar da alta velocidade que a tecnologia 5G oferece e ajude os municípios a avançarem em diversas áreas como: segurança pública; telemedicina; educação a distância; dispositivos que se conectem entre sim para a automação de diversas atividades e funções.

Informações divulgadas pela prefeitura da Capital, ainda preveem que com essa nova conexão, as operadoras ofereçam um serviço móvel de maior qualidade para a população e que mais empresas do ramo da tecnologia se estabeleçam em Campo Grande. A ANATEL prevê que até o fim de setembro todas as capitais brasileiras já estejam operando com velocidade 5G.

Ainda, de acordo com informações da ANATEL, conforme o edital de implantação da rede, todos os municípios do Brasil com mais de 500 mil habitantes receberão a tecnologia até o início de 2023 e se estenderá de forma gradual pelos demais. Em todo o país, é previsto que serão 5.570 municípios e mais 1,7 mil localidades atendidos com a cobertura 5G.

Confira a edição impressa do jornal O Estado aqui.