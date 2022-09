Estáticas apontam redução da criminalidade em MS

PM alega intensificação das ações de prevenção e combate aos crimes urbanos e rurais

Suelen Morales para O Estado Online

Durante a pandemia da COVID-19, os índices de criminalidade tiveram uma redução de 6% a 38%, entre os anos 2019 e 2021. Conforme os dados estatísticos da Sejusp (fornecidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), neste período pós-pandêmico, os números continuam em queda em 2022. Para a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, os índices comprovam o êxito das ações de prevenção e repressão à criminalidade urbana e rural.

De acordo com a Polícia Militar, crimes como estupro, roubo e furto tiveram uma sensível queda em seus indicativos. Em 2019 foram 2.145 ocorrências de estupros, já em 2021 houve redução de 11% neste crime, sendo 1.895 casos registrados. No quesito roubos, foram 7.447 (2019) e 4.547 em (2021), queda de 38%. E ainda, 35.515 (2019) registros de furtos, contra 32.299 (2021), apontando uma queda de 9%, conforme os dados estatísticos da Sejusp.

Ainda segundo a Polícia Militar, um fator importantíssimo precisa ser observado na análise dos dados: nos anos de 2020 e 2021, devido a pandemia do Coronavírus, houveram as restrições de locomoção dos cidadãos, diminuição do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais e a implantação de toques de recolher. O que contribui para a redução dos indicadores de criminalidade.

Conforme levantamento realizado pelo O Estado, o crime de homicídio doloso se mantém em alta de 6%, sendo 427 ocorrências em 2020 e 434 registros em 2021. Cabe destacar que neste ano de 2022, já foram contabilizados 281 casos de homicídios dolosos no Estado.

Houve também um considerável aumento na apreensão de entorpecentes e de armas de fogo. Foram 1.800 registros de apreensões de cocaína em 2019 e 1.691 ocorrências em 2021, ou seja, aumento de 6%. Já as apreensões de armas de fogos subiram 13%, sendo 698 (2019) e 604 (2021).

Em 2022, os crimes observados neste levantamento, também se mantém em queda. Até o momento, foram registrados 281 casos de homicídios dolosos; 1.107 de estupro; 3.066 de roubo; 24.651 de furto; 1.209 apreensões de cocaína e 395 de armas de fogo.

Para o Comandante do Comando de Policiamento Metropolitano, Coronel Almeida, os resultados são o reflexo de diversas ações, como a implementação de sistemas como o OCOP (Obtenção de Capacidade Operacional Plena da Polícia Militar) e Patrulha Rural, onde as viaturas são monitoradas em tempo real, com rondas programadas conforme a mancha criminal.

“A presença mais forte da Polícia Militar refletiu na redução desses índices. De acordo com os registros, observamos onde está tendo a maior índice de criminalidade, para desencadear uma ação específica naquela região. Nós tivemos várias ações envolvendo todas as unidades do Comando da Polícia Militar de MS no decorrer do mês de agosto. Cada comandante indicou uma data e um horário de acordo com as suas manchas criminais, nas suas respectivas regiões urbanas. Finalizamos todas as sete regiões urbanas de Campo Grande, Incluindo a região central”, afirmou o coronel.

Ainda segundo o Coronel Almeida, ações como a Operação Pontual, desenvolvida em agosto em toda a área da Capital, continuarão ocorrendo. “No mês de agosto nós tivemos a Operação Pontual, quando eu comparo com o mês anterior que é o mês de julho, observamos a redução da criminalidade. E Nós já adiantamos que estamos preparando uma ação também para o mês de setembro”, revelou.

Por fim, a Polícia Militar destaca que essa racionalização da atividade policial promove maior efetividade no trabalho desenvolvido pela corporação e garante uma maior sensação de segurança a toda população sul-mato-grossense.