Alimento da Fé

Queridos leitores,

Depois de uma semana longa e cansativa estamos aqui mais um sábado, agradecidos pelas graças e livramentos recebidos.

Hoje cedo li algo que foi confortante:

” Se tua presença não for sair comigo, não me deixes sair deste lugar.” _ Êxodo 33:15

Quanta beleza nestas palavras vindas do Senhor, quanta profundidade. Podemos simplesmente pensar, ” Senhor me guarde quando eu sair de casa”, e isso já seria muito belo e amoroso por parte de Deus.

Mas como nosso Pai nos ama, ele consegue falar mais, muito mais em apenas meia dúzia de palavras. E então para mim a o lugar onde a frase se refere é a própria presença de Deus.

“Senhor não me deixe nunca sair da tua presença!” ” Esteja comigo, pois o meu desejo é estar sempre contigo!”

Mas, como todo filho muitas vezes somos ingratos, e demoramos muito tempo para de fato conhecermos nossos pais, passar a ver nossos eles com olhar amoroso, e ver ali um ser humano como nós e pensar que nossos pais sofrem, sente-se tristes e tem sonhos.

Assim é nosso Pai do Céu, ele que viveu na carne do homem e portanto experimentou de todas as dores humanas. Portanto, ele sofre com a nossa falta, fica triste com nossas más escolhas e tem o sonho que sejamos plenamente felizes ao lado dele.

E agora o coração de quem vos escreve novamente se inunda da graça, pois é graça falar do Pai!

E como filhos rebeldes, façamos diariamente, a cada instante do nosso o esforço de não nos retirarmos da presença do pai mais amoroso que alguém pode ter.

Especialmente hoje aproveito para para dizer,aos cansados, ” Que o seu cansaço seja leve, pois você esta na presença do Pai” ” Que o teu cansaço a outros descanse! ”

E terminar pedindo a Deus que nunca se separe de nós!

Até!