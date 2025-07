Estados Unidos revogam visto de ministros do STF e familiares após operação contra Bolsonaro

O governo dos Estados Unidos anunciou, na noite dessa sexta-feira (18), a revogação dos vistos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de seus familiares e de outros magistrados brasileiros. A medida foi divulgada publicamente pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, por meio de um comunicado publicado na rede social X (antigo Twitter).

A decisão ocorre no mesmo dia em que Moraes autorizou uma nova operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e a determinação do uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-mandatário, além de outras medidas cautelares.

Segundo Rubio, a revogação dos vistos está diretamente ligada à atuação de Moraes nas investigações envolvendo Bolsonaro. “A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para atingir americanos”, escreveu o secretário.

Rubio também citou o ex-presidente Donald Trump, afirmando que ele foi “claro ao declarar que responsabilizará estrangeiros que promovam censura à liberdade de expressão protegida nos EUA”.

A medida provocou reação imediata entre os aliados de Bolsonaro. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, também comentou o caso nas redes sociais. “Eu não posso ver meu pai e agora tem autoridade brasileira que não poderá ver seus familiares nos EUA também – ou quem sabe até perderão seus vistos. Eis o CUSTO MORAES para quem sustenta o regime. De garantido só posso falar uma coisa: tem muito mais por vir!”, escreveu.

Alexandre de Moraes é relator de diversos inquéritos no STF que envolvem Jair Bolsonaro e aliados, incluindo apurações sobre tentativas de golpe de Estado, ataques às instituições democráticas e disseminação de fake news. A atuação firme do ministro tem gerado críticas no campo político bolsonarista, especialmente após novas decisões judiciais envolvendo o ex-presidente.

Até o momento, o STF e o Itamaraty não se manifestaram oficialmente sobre a revogação dos vistos.

