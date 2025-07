Agetran divulga interdições para eventos nos dias 19 e 20 de julho em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou, a programação de interdições de vias em Campo Grande para o fim de semana. As interrupções no tráfego ocorrem em função de festas julinas, eventos religiosos e comunitários, além de um campeonato de futebol. A Agetran orienta os motoristas a ficarem atentos aos horários e locais das interdições e, se possível, planejarem rotas alternativas para evitar congestionamentos e atrasos.

Confira o cronograma completo.

Sábado – 19 de julho

Rua Cecílio Alves Correa, entre a Rua Angelina Chiesa e a Rua Cajazeira

Das 18h às 00h

Motivo: Festa Julina

Rua do Azulão, entre a Avenida das Bandeiras e a Rua Antônio Bittencourt Filho

Das 14h às 22h

Rua São Higino, entre a Rua Santa Brígida e a Rua São Basílio

Motivo: Arraiá do Tagarela

Das 15h às 00h

Motivo: Festa de Santa Brígida

Rua Joana Irala, entre a Avenida José Pereira e a Rua Antônio Sobreira

Das 16h às 23h

Motivo: Festa Julina da Vila Popular

Domingo – 20 de julho

Rua Calafate, entre a Rua Serra das Visões e a Rua Jacinto Máximo Gomes

Das 07h às 17h

Motivo: Campeonato de Futebol

Rua Independente, entre a Rua Alves Machado e a Travessa Venezuela

Das 08h às 23h

Motivo: Evento Comunitário

Avenida Delegado Alfredo Hardman, nº 226, entre a Rua Jaguar e a Rua Jorge Salvador Nessinian

Das 08h30 às 18h

Motivo: Almoço Beneficente

A Agetran reforça que agentes de trânsito estarão monitorando as regiões afetadas para garantir a segurança dos participantes e a fluidez do tráfego. Motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização temporária instalada nos locais.

