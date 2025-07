Neblina, nuvens persistentes e temperaturas amenas marcam o sábado em MS

Dia será marcado por céu fechado e clima seco, com mínimas de até 9ºC em algumas regiões



Campo Grande e diversas cidades de Mato Grosso do Sul terão um sábado (19) com predomínio de nuvens e clima estável, sem previsão de chuva, mas com baixa umidade relativa do ar à tarde. As temperaturas permanecem amenas, variando entre 9°C e 28°C, conforme dados meteorológicos.

Na Capital, os termômetros devem marcar mínima de 12°C e máxima de 27°C. O céu segue com muitas nuvens desde as primeiras horas do dia e a umidade pode cair para até 20% no período da tarde. Os ventos sopram com fraca a moderada intensidade, predominando de leste e sudeste.

Em Dourados e Ponta Porã, o sábado amanhece com nevoeiro e nuvens densas. As mínimas nas duas cidades fronteiriças devem ficar em torno de 9°C, e as máximas não passam dos 26°C. A sensação será de frio durante a manhã, com o tempo permanecendo nublado à tarde e à noite.

Já em Três Lagoas, no Leste do Estado, a máxima chega a 28°C, a mais alta entre os municípios monitorados. Apesar disso, o céu segue encoberto durante todo o dia, com ventos fracos vindos do sudeste. A umidade mínima também fica em 20%, exigindo atenção para a hidratação.

Ladário, no Pantanal, terá um sábado mais abafado pela manhã, com mínima de 14°C e máxima de 28°C. As nuvens predominam e a umidade do ar varia entre 30% e 70%, sem registro de precipitações.

Mesmo com o tempo fechado, o cenário ainda é de tempo seco. A orientação é redobrar os cuidados com a saúde, especialmente em períodos de baixa umidade, e atenção ao nevoeiro matinal em áreas da região Sul.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram