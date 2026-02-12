Concurso de Fantasias anima hoje acontece hoje em Corumbá e Sandálias de Frei Mariano abriu Carnaval da cidade

Bloco completou 20 anos e Concurso de Fantasias acontece a partir das 19h com várias categorias

A noite de ontem foi de festa, memória e identidade cultural na histórica avenida General Rondon. O bloco Sandálias de Frei Mariano arrastou famílias inteiras de foliões à Passarela Pantaneira do Samba para comemorar seus 20 anos de história no Carnaval de Corumbá, reafirmando sua posição como um dos mais tradicionais e simbólicos da folia local. O desfile também deu início à programação oficial da folia 2026, que continua nesta quinta-feira com o Concurso de Fantasias.

A programação começou com concentração no Jardim da Independência, às 20 horas, reunindo brincantes, famílias e admiradores do bloco. De lá, o cortejo seguiu animado, embalado por sambas-enredo que marcaram época e, principalmente, pela irreverente marchinha inspirada na lenda de Frei Mariano de Bagnaia, cujo refrão — “Vôte, vôte, vôte, vôte! Chispa, chispa, chispa!” — foi cantado em coro ao longo do trajeto.

O desfile contou com a presença do prefeito Doutor Gabriel Alves de Oliveira, que esteve acompanhado da primeira-dama, Tatiane Patrício, participando da celebração ao lado da comunidade. Também chamou atenção a expressiva participação de servidores municipais, que mantêm viva a essência do bloco, criado originalmente por trabalhadores do serviço público e que, ao longo dos anos, ampliou-se para abraçar toda a população. “O Sandálias é patrimônio afetivo da nossa gente, uma tradição forte que mantém viva a cultura popular da cidade. São vinte anos abrindo o nosso Carnaval com irreverência e criatividade”, disse Dr. Gabriel.

Fundado em 2006 pela ativista cultural Heloísa Urt (falecida em 2011), o Sandálias de Frei Mariano nasceu da proposta bem-humorada de transformar em folia uma das lendas mais conhecidas de Corumbá. A história conta que o Frei Mariano, após deixar a cidade no século XIX, teria enterrado suas sandálias, prevendo que o município só voltaria a prosperar quando elas fossem encontradas. A narrativa popular virou marchinha e, com o tempo, consolidou-se como um dos hinos mais emblemáticos do carnaval corumbaense.

Ao completar duas décadas, o bloco demonstrou fôlego renovado e forte ligação com a cultura pantaneira. O público acompanhou o desfile com entusiasmo, celebrando não apenas a trajetória do Sandálias, mas também a força do Carnaval de Corumbá como expressão legítima da tradição, da criatividade e do orgulho local.

Desfile de Fantasias

A programação oficial do Carnaval de Corumbá 2026 segue nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, com a realização do Concurso de Fantasias, a partir das 19 horas, no ginásio do Corumbaense Futebol Clube. Nesta edição, foram contabilizadas 10 inscrições na categoria Originalidade, 11 na categoria Suntuosidade Corumbaense e 04 na categoria Luxo.

O concurso terá ainda a apresentação de cinco participantes Hors Concours: Fernanda Vanucci, Rebecca D’Albinie, Valdir Gomes, Adão Barboza e Claudinho Tasso, nomes que já marcaram a história da folia corumbaense.

A categoria Originalidade é destinada a fantasias inéditas, produzidas artesanalmente, com uso de materiais alternativos e recicláveis. Já a categoria Luxo reúne criações confeccionadas com materiais nobres e elementos de alto impacto visual. A principal novidade deste ano é a criação da categoria Suntuosidade Corumbaense, desenvolvida em diálogo com carnavalescos da cidade. A modalidade contempla fantasias de grande porte, com acabamento refinado, e é restrita a participantes que residam em Corumbá há pelo menos dois anos, valorizando ainda mais os talentos locais.

A avaliação será realizada por comissão julgadora, com base em critérios como criatividade, coerência entre o título e o histórico da fantasia, performance do desfilante, emprego de materiais e acabamento. Cada participante terá o tempo máximo de cinco minutos para apresentação, sendo aplicadas penalidades em caso de extrapolação.

A premiação varia conforme a categoria e o número de inscritos. Na categoria Originalidade, o valor total pode chegar a R$ 25 mil, com premiações que vão de R$ 6 mil para o primeiro lugar a R$ 4 mil para o quinto. Já nas categorias Suntuosidade Corumbaense e Luxo, o montante máximo é de R$ 30 mil em cada uma, com R$ 7 mil para o primeiro colocado, R$ 6,5 mil para o segundo, R$ 6 mil para o terceiro, R$ 5,5 mil para o quarto e R$ 5 mil para o quinto colocado.

