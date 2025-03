Prefeito de Sorocaba visita ALEMS e reforça parceria com Mato Grosso do Sul

O presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Gerson Claro, recebeu nesta quinta-feira (20), a visita do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. O prefeito, que está em visita à Capital, aproveitou a agenda para visitar a Assembleia Legislativa. Durante a reunião, foram discutidas ações voltadas ao desenvolvimento do Estado, além da importância da troca de experiências entre gestões municipais e estaduais.

O prefeito Rodrigo Manga destacou a relevância do pacto federativo, uma pauta comum entre ele e o presidente da ALEMS. “É uma alegria muito grande poder estar aqui. Fui super bem recebido pelo presidente Gerson, onde pudemos falar bastante, em especial, sobre a questão do pacto federativo. É uma bandeira que eu tenho defendido bastante com os municípios, com a Frente Nacional dos Prefeitos. E o presidente falou que é uma bandeira que ele tem também. Ele sabe do clamor dos municípios para poder ficar com mais recursos, para poder melhorar diretamente a qualidade de vida da população, que é onde as pessoas moram”, afirmou.

Rodrigo Manga também parabenizou o presidente da ALEMS e os deputados estaduais pelo trabalho desenvolvido no Estado. “Parabéns ao presidente Gerson, a todos os deputados e ao Estado de Mato Grosso do Sul, que tem feito um trabalho extremamente importante. Que possamos trocar essa experiência, trazer aquilo que tem dado certo no interior de São Paulo, no próprio Estado de São Paulo, com aquilo que tem dado certo aqui, sempre trocando experiências positivas para melhorar a qualidade de vida da população”, ressaltou o prefeito.

O presidente Gerson Claro reforçou a importância do diálogo entre diferentes gestões públicas para fortalecer políticas que impactam diretamente a população. “A troca de experiências é fundamental para que possamos aprender com as boas práticas de outras regiões e trazer soluções inovadoras para Mato Grosso do Sul. Nosso compromisso é sempre buscar mecanismos para fortalecer os municípios e garantir mais qualidade de vida aos sul-mato-grossenses”, destacou Gerson.