Enquanto dormia, menina de 3 anos é picada por escorpião

Uma menina de 3 anos foi picada por um escorpião na madrugada de hoje (25), em Ribas do Rio Pardo, a 96 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança recebeu os primeiros atendimentos como o soro antiescorpiônico e, em seguida, foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme informações do site Notícias do Cerrado, a pequena dormia quando foi picada por um escorpião amarelo. Aos gritos, a menina conseguiu acordar a mãe e rapidamente a mulher encontrou o animal nas costas da filha. Apavorada com a situação, a mãe da criança conseguiu matar o escorpião e rapidamente encaminhou a menina ao Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues.

Na unidade de saúde, a criança recebeu soro antiescorpiônico e por conta da sua saúde, foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde segue em observação. Pelas redes sociais, a família pede oração. “Peço a todos encarecidamente que nos ajudem em uma corrente de orações para a pequena Maria, teve várias picadas de escorpião, está em estado grave CG..que Deus dê esse livramento para esse anjinho”, diz a mensagem que circula nos grupos de whatsApp.

Mais um caso recente …

Um caso parecido aconteceu no último dia 22 de agosto, quando Pyetro Gabriel Arguelho, de 5 anos, morreu dias após ser picado por um escorpião amarelo em Ribas do Rio Pardo.

Conforme informações da Polícia Civil, o escorpião estava dentro do calçado de Pyetro. Ele se arrumava para ir à escola, quando foi picado.

Pyetro recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo, onde tomou o soro antiescorpiônico e ficou internado em observação. Dias após, o quadro de saúde da criança piorou, quando encaminharam Pyetro até o Hospital Regional de Campo Grande, mas a criança não resistiu, vindo a falecer.

Medidas de prevenção.

-Não acumule lixo, restos de materiais de construção e entulhos, isso atrai baratas e insetos que são os principais alimentos para os escorpiões;

-Utilize tampas em ralos de banheiro e pias de cozinha e panos nos vãos das portas;

-Faça a manutenção da caixa de esgoto e da caixa de gordura. O escorpião fica escondido durante o dia e sai para caçar à noite;

– Examine com frequência e cuidado armários e guarda-roupas;

– Agite roupas, toalhas, panos, bolsas e calçados antes de usar.

-Se for picado por escorpião:

Mantenha a calma e procure uma unidade de saúde com urgência. Não esperar. Levar no mesmo instante.

-Não existe veneno eficaz contra escorpião, inclusive o Ministério da Saúde não recomenda o uso destes produtos, pois biologicamente os escorpiões são muito resistentes, e percebem facilmente o perigo por meio de seus sentidos aguçados. O uso causa o efeito desalojante destes animais, ou seja, fazem com que eles saiam de seus esconderijos, aumentando o risco de acidentes. Por isso é importante a população fazer sua parte e manter sua propriedade urbana limpa e livre de entulhos.

