Intenção de consumo das famílias continua em zona positiva, aponta CNC

A pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande registrou um novo aumento em setembro. Este mês está 105,8 pontos, ante os 104,9 do mês anterior.

“Este segundo semestre mostra uma expectativa positiva para o comércio, com as famílias mais propensas ao consumo. Os planos recentes de reintrodução das pessoas que estavam com restrição de crédito na economia, que permitiram melhores condições de renegociação das dívidas, podem ter dado um alívio em boa parte das famílias”, sugere a economista do Regiane Dede de Oliveira.

Dos sete indicadores apurados, apenas o de Emprego Atual apresentou índice negativo. Entre as maiores variações continua o de Momento para Duráveis (10%) com grande diferença dos demais.

Outro indicador como Perspectiva de Melhora Profissional, que sinaliza se o responsável financeiro pela família acredita que nos próximos seis meses terá alguma melhora profissional, também está positivo, com 59% dos entrevistados respondendo afirmativamente.

