Operário estreia no Estadual Feminino goleando o Corumbaense por 6 a 2

A equipe feminina do Operário Futebol Clube, não teve nenhum trabalho e venceu o Corumbaense na manhã de ontem (24), por 6 a 2, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

O único adversário do Operário foi o forte calor de 37ºC, que acabou atrapalhando bastante o rendimento das jogadoras em campo.

A goleada começou no início do jogo, quando aos 2 minutos, Aninha pegou a bola pelo setor direito, após um lançamento, cortou para dentro e chutou no canto esquerdo da goleira Lúcia. 1 a 0.

Apesar do forte calor, as meninas do Operário foram para cima e poucos minutos depois, Aninha tentou chutar ao gol, a goleira Lúcia novamente bateu roupa na primeira área e a bola sobrou para Ana Jéssica, empurrar a bola para o fundo das redes. 2 a 0.

Quase no fim do primeiro tempo, mais uma bola na área e Ana Jéssica, marca o seu segundo gol na partida, o terceiro do Operário. 3 a 0.

Apesar do calor, o Operário mostra a sua força.

Com o passar das horas, o calor foi piorando, mas o Operário conseguiu ampliar o resultado. Em cobrança de escanteio, a zagueira Aleh subiu entre as zagueiras do Corumbaense e marcou o quarto do Operário. 4 a 0.

O quinto gol do Galo da Capital, não demorou para sair. Logo após, no toque de passes, a bola chegou nos pés de Júlia Oliveira, que cortou para dentro e alicou um lindo chute, sem chances de defesa para a goleira Contreras, que entrou na segunda etapa. 5 a 0.

O sexto gol foi novamente da atacante, Ana Jéssica, artilheira do campeonato. 6 a 0.

Apesar da goleada sonora, o time da Corumbaense conseguiu diminuir o resultado com dois gols de Bárbara, aproveitando as falhas da goleira Bia. 6 a 2

Infelizmente o forte calor de Campo Grande, atrapalhou demais o rendimento das meninas em campo e o jogo terminou em 6 a 2.

No próximo domingo (1/10), o Operário enfrenta o Seinter fora de casa, no estádio Municipal, em Dois Irmãos do Buriti.

FICHA TÉCNICA

Operário jogou com Bia, Torres, Aleh (Mirela), Sarah (Paty), Marieli (Maria Eduarda), Jéssica Marafon, Karol Alves, Caroline (Evelin), Aninha (Paulinha), Ana Jéssica e Julia Oliveira (Hellen). Técnico Julian.

Corumbaense com Lucia (Contreras), Paloma (Rayane), Raiane Ramires (Sandimari), Maria José (Ana Vitória), Kleicy, Flaviana (Paola), Carla, Gaby (Brenda), Beatriz e Bárbara. Técnica Mariana

Arbitragem de Karina Carvalho Rocha e as assistentes Fabiana Nunes Fabrão e Jayane Campos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.