Picape carregada com quase 1 tonelada de maconha é abandonada perto da BR-267

Uma picape carregada com 955 quilos de maconha foi encontrada abandonada em uma área de vegetação às margens da BR-267, em Guia Lopes da Laguna, a 234 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), o veículo foi localizado durante patrulhamento de rotina na região. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha escondidos na carroceria da picape.

Apesar das buscas realizadas nas proximidades, o motorista do veículo não foi localizado.

A carga de droga e o automóvel foram avaliados em aproximadamente R$ 2 milhões. O entorpecente e a picape foram encaminhados para a delegacia da cidade, onde o caso será investigado.

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