Instabilidade se mantém em MS com previsão de chuva e calor

Uma frente fria que está no litoral do sul do Brasil deve causar instabilidade em Mato Grosso do Sul até sábado. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há previsão de chuvas fracas a moderadas acompanhadas de raios, principalmente para a região sul do estado.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 20°C e máxima de 29°C.

Nas regiões sul e leste, temperaturas mínimas entre 17/21°C e máximas de até 28°C. No norte do Estado, região pantaneira e bolsão mínimas entre 19/22°C e máximas de até 33°C. Há previsão de rajadas de vento entre 40-60 km/h.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou dois alerta para Mato Grosso do Sul. O alerta laranja, ou seja, de perigo, indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Já o alerta amarelo, de perigo potencial, indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Ambos os alerta valem para a maioria do estado até as 10 horas de sábado (15).