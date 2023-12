Motoristas têm até o dia 28 para renovar exame toxicológico

Condutores de veículos das categorias C, D e E têm até o dia 28 deste mês para realizar a renovação do exame toxicológico, documento obrigatório mesmo para motoristas não profissionais dessas categorias. A ausência do exame após a data estipulada é considerada infração gravíssima, sujeita a multa de até R$ 1.467,35, com o valor dobrado para reincidentes.

Essas categorias abrangem caminhões e veículos com capacidade para mais de oito passageiros. O Detran estadual alerta os condutores sobre a importância de regularizar a situação antes do prazo final e destaca que a multa será aplicada a quem estiver com o exame vencido há mais de 30 dias, independentemente do tipo de veículo conduzido.

Os motoristas são orientados a procurar um dos 17 laboratórios credenciados na Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) para realizar o exame toxicológico, que é realizado a partir de amostra de cabelo ou unha.

Após a realização do exame, os resultados serão registrados no sistema Renach, permitindo que as autoridades verifiquem a conformidade do condutor. A validade do exame pode ser verificada pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que emitirá notificações para aqueles que se aproximam do vencimento do exame.