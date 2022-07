Em um mês, 24 produtos ficaram mais baratos na Capital

Setor de hortifrútis apresentou maior queda de preços

Por Taynara Menezes – Jornal O Estado MS

Mesmo em meio à alta da inflação, há um mês, alguns produtos têm ficado mais baratos para o consumidor campo-grandense. Em junho, por exemplo, 24 itens tiveram queda nos preços. Os dados foram repassados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ao jornal O Estado. Neste caso chamado de deflação, é um movimento contrário ao da inflação, quando os preços sobem.

O destaque fica para o repolho, com queda de 20,22%. Em seguida estão cebola (-18,71%), tomate (-10,65%), batata-inglesa (-8,3%). O alface também acompanha o cenário de baixo valor, com queda de 5,85%, e abacaxi (-1,53%), banana-maçã (-0,41%), uva (-4,65%) e laranja (-5,62%).

Embora as reduções sejam significativas, a economista da Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) Andreia Ferreira, acredita que a mudança é favorável ao bolso do consumidor, porém temporária.

“As reduções de alguns hortifrútis são sazonais por questões de safra, por exemplo. São quedas que amenizam as finanças dos trabalhadores, o que é bom, mas não se constituem em uma ação permanente”, afirma.

O hortifrúti Folha Verde, localizado no bairro Vilas Boas, tem sentido essa retração de forma tímida. De acordo com o proprietário do estabelecimento, Adriano Guidolin, alguns produtos têm acompanhado, de fato, as quedas, outros já nem tanto.

“O repolho, a cebola e a cenoura são os que mais tiveram redução no preço pra gente, sentimos muita diferença nos últimos dias. Agora, no tomate ainda não senti essa redução forte, estou aguardando”, destaca.

Outros produtos

Ainda conforme a pesquisa do IBGE, o arroz teve queda no custo de 1,14%; o açúcar cristal (-2,89%); óleo de soja (-2,35%) e a sopa desidratada (-0,54%).

O presunto teve queda de -0,28%, ao passo que a mortadela registrou -0,81%. O suco em pó caiu 0,79% e bebidas alcóolicas -2,38%.

Nos cortes de carne, o contrafilé teve retração de 0,42%; patinho (-0,59%), acém (-1,28%), capa de filé (-1,5%) e carne de porco (-1,74%).

Outro lado

Mesmo diante do cenário de queda, é inevitável não lembrar de alguns produtos que têm atingido altas exorbitantes, como é o caso do litro do leite, que já ultrapassa os R$ 7, nos supermercados. No mês de junho, o laticínio registrou aumento de 8,19% comparado ao mês anterior.

Outro produto que teve aumento significativo foi o feijão carioca, que encareceu 4,67%. A farinha de trigo teve alta de 3,05% em relação a maio; mamão 5,72% e maçã 4,45%.

