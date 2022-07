Dia começa ameno e temperaturas podem chegar aos 35ºC nesta quinta-feira

A manhã desta quinta-feira (14) começou com temperaturas amenas, mas o sol logo apareceu. De acordo com a previsão do tempo do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) entre hoje e amanhã as temperaturas tendem a ter um aumento mas o frio retorna no fim de semana, com previsão de mínima de 13ºC, devido a uma massa de ar frio.

O céu amanheceu claro hoje e com temperaturas de 22ºC, com máximas alcançando os 31ºC. Porto Murtinho e Coxim terão máximas de 35ºC, na região do Pantanal, em Corumbá, os termômetros alcançam os 32ºC. Já em Ponta Porã a máxima chega aos 30ºC.

Com a nova frente fria prevista para chegar no sábado, as mínimas devem ser de 9ºC em Ponta Porã, 11ºC em Sete Quedas e Amambai, 12ºC em Iguatemi e 13ºC em Dourados, Mundo Novo e Porto Murtinho.

A frente fria só durará até o fim de semana e deve chegar em Campo Grande a partir de domingo, com temperaturas mínimas de 13ºC de acordo com a meteorologia.

Com a chuva ocorrida esta semana, os índices de umidade relativa do ar tiveram ligeiro aumento e podem chegar até os 90%, após mais de 20 dias de estiagem.

