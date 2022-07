Etapa regional Centro-Norte de goalball começa hoje na Capital

Modalidade paralímpica tem etapa que dá vagas para as séries A e B

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado MS

O Regional Centro-Norte de Goalball 2022 começa hoje (14), a partir das 8h, em Campo Grande, e tem dois times de Mato Grosso do Sul. O Ismac, no masculino, e a Advims, no feminino, estão entre as nove equipes que disputam a competição paralímpica no Hotel Chácara do Lago.

Deste evento sairão as duas últimas vagas de cada categoria para o Campeonato Brasileiro – uma para a Série A e outra para a Série B. Vale lembrar que a elite do goalball estará em ação em São Paulo de 25 de setembro a 1º de outubro. Já a Segunda Divisão será realizada de 25 a 29 de outubro, no mesmo local. O Regional em Campo Grande será a última das cinco etapas do calendário regional da modalidade, que já passou por João Pessoa (PB), São José dos Campos (SP), Londrina (PR) e Vitória (ES) neste ano.

De acordo com a CBDV (Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais), o sistema de disputas é diferente para cada categoria. No masculino, são dois grupos cujos integrantes se enfrentam entre si em turno único. Os dois primeiros de cada lado se cruzam nas semifinais nesta ordem: 1º Grupo A x 2º Grupo B; 1º Grupo B x 2º Grupo A.

No feminino, será turno único com cada equipe jogando quatro vezes. As duas melhores fazem a final. A Uniace-DF defende o título entre os homens conquistado em 2019 – não houve disputas nos dois anos seguintes por conta da pandemia.

Os rapazes de Brasília já estão classificados para a Série A, assim como a Cetefe-DF e o RDM-DF. Ou seja, se esses times estiverem entre os primeiros colocados do Regional, a vaga na elite passará ao melhor colocado seguinte.

Fator casa

Tanto o Ismac como a Advims buscam evoluir na modalidade e, na condição de anfitriãs, surpreendem as adversárias. Desde que a CBDV passou a administrar a modalidade, em 2011, a Uniace-DF foi a maior vencedora entre os homens, com sete conquistas, e a AMC-MT, entre as mulheres, também com sete.

Entre as mulheres, as atuais campeãs são da Cetefe, que jogará desfalcada de Jéssica Vitorino e Kátia. Ambas estão com a seleção brasileira, que disputa a Copa Ancara, na Turquia – o time masculino brasiliense não contará com o ala André Dantas pelo mesmo motivo. No torneio feminino, além da Cetefe, a AMC-MT também começa o Regional já garantida na Série A.

