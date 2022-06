Palmeiras espera anunciar a contratação de López até sexta

Nas redes sociais, torcedores palmeirenses ansiosos pelo argentino questionam a todo momento. Cadê López? A contratação melou? Por onde anda o camisa 9? Quando vão anunciar?

De acordo com o jornalista André Hernan em seu canal de youtube, comentou que o argentino foi aprovado nos exames médicos, mas teve que retornar para o seu país por conta de problemas burocráticos. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a contratação de Juan Manuel Lopez não foi anunciada por conta de Leila Pereira que gostaria de participar da apresentação.

De acordo com informações do Globoesporte.com, não há uma correria pelo Palmeiras em anunciar o novo centroavante por conta da janela de transferência que abrirá somente no dia 18 de julho. O clube trabalha nos bastidores para acertar os detalhes e anunciar a chegada do argentino de 21 anos, até o fim desta semana.

López esteve em São Paulo na semana passada para realização dos exames médicos e físicos e deve comparecer na Academia de Futebol até o fim desta semana. Ele foi visto nesse último final de semana nas arquibancadas do Estádio Cuidad de Lanús, acompanhando o empate de 1×1 contra o Defensa Y Justicia.

Após a partida, ele explicou à página Fortaleza Granate que realizou todos os exames pelo Verdão, mas não iria se juntar ao elenco por conta da janela fechada. Os planos do atleta é fazer durante a semana treinos nas instalações do Lanús antes de se mudar definitivamente para o Brasil. Lopez não joga pelo clube argentino desde 19 de maio, na derrota contra o Montevideo Wanderers (URU), pela Copa Sul-Americana.

Segundo estatísticas do site “ogol”, o centroavante de 21 anos marcou sete gols em 19 partidas nesta temporada.

Caso seja anunciado, López será uma opção na vaga de ataque pelo Palmeiras, função que hoje é desempenhada por Rony e Rafael Navarro. O uruguaio Miguel Merentiel também aguarda a abertura da janela de transferências para ser a outra opção de ataque no clube alviverde.