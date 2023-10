Artigo: O que é – e está sendo, em MS – o Dia Mundial da Filosofia?

Que tal promovermos discussões filosóficas em rádios, mesas-redondas, debates, cafés filosóficos, organizar concertos com músicos locais e utilizar espaços públicos para exibições artísticas ou feiras literárias relacionadas à filosofia? Este foi o desafio lançado pela Unesco (braço da ONU voltado para a educação, ciência e cultura) no contexto da celebração do “Dia Mundial da Filosofia”, do ano de 2014, o qual utilizaremos aqui para mostrar qual é o espírito desta data.

Antes, vamos retroceder um pouco, a fim de entender melhor como surgiu o “Dia Mundial da Filosofia”. Na verdade, o primeiro “Dia da Filosofia” na Unesco ocorreu entre 21 e 23 de novembro de 2002, contando com a participação de nomes importantíssimos da filosofia mundial, como o do filósofo francês Paul Ricoeur, presidente honorário do Instituto Internacional de Filosofia, e o da filósofa brasileira Marilena Chauí, professora renomada da USP. Já contando neste primeiro momento com a participação de diversas instituições do mundo todo, como da Unisinos, aqui do Brasil, e tantas outras da Argentina, Uruguai, Peru, México, Cuba, e de diversos países europeus, bem como da Síria, Egito, China, Canadá, Bangladesh, Quênia e Tanzânia, por exemplo. De fato, o então “Dia da Filosofia” na Unesco já nasceu, essencialmente, um dia mundial, sem receber, todavia, tal nomenclatura, o que só ocorreu com a instituição formal em 2005 do “Dia Mundial da Filosofia”, a ser celebrado toda terceira quinta-feira do mês de novembro. Dessa forma, a Unesco institucionalizou tal data, incentivando a realização dos mais diversos eventos relacionados à filosofia em geral e a um tema escolhido anualmente, como por exemplo, “Aprendendo a Viver Juntos (2008)” e “Futuras Gerações” (2012).

Ainda com o intuito de demonstrar o caráter mundial da data, podemos citar, novamente apenas a título ilustrativo, alguns eventos ocorridos no contexto do “Dia Mundial da Filosofia” ao longo dos anos: mesas- -redondas com os temas “Libertando-se de Estereótipos Históricos da Filosofia”, “Imagens Filosóficas do Ser Humano” e “Ensinando Filosofia em um Contexto Multicultural”, em Moscou; “Diversidade Cultural e/ou Cultura da Diversidade”, em Abomei, no Benin; “A Importância da Filosofia no Ensino Médio e no Ensino Superior”, na República Dominicana. Tudo isso no ano de 2008. Em 2011 tivemos em Paris a mesa-redonda “Sérgio Vieira de Mello: A Luta de um Filósofo para Mudar o Mundo”. Em 2012 houve um café filosófico com o tema “Cores e Valores Espirituais dos Povos Andinos: Passado, Presente e Futuro”, na sede da Unesco, e um seminário promovido pela Nova Acrópole em Mumbai, na Índia, com o tema “A Viagem da Filosofia: A Maior de Todas as Jornadas”. Em 2015 ocorreu um concurso de “Fotofilosofia” em 50 escolas de ensino médio de Barcelona; e vale lembrar que neste mesmo ano surgiu, também na cidade catalã, a série “Merlí”, que fez/faz sucesso mundial. Inclusive, lembramos que atualmente a série é exibida em rede aberta aos domingos à noite, desde o último dia 15, pela “TV Cultura” de São Paulo.

Desde seu surgimento, a Unesco manteve forte interesse pela filosofia (prova disso foi a elaboração dos documentos: “Filosofia: Uma Escola de Liberdade”, “Ensinando Filosofia na Europa e América do Norte”, “Ensinando Filosofia na América Latina e Caribe”, “Ensinando Filosofia na África: Países Anglófonos”, “Ensinando Filosofia na Ásia e Pacífico”, “Ensinando Filosofia na Região Árabe” e “Quadratura do Círculo”: um jornal de mulheres filósofas); e ao criar uma data específica para a “mãe de todos os saberes”, estimulou diversas entidades mundo afora a promoverem ações de caráter filosófico voltadas para o grande público.

Assim ocorreu, inclusive aqui, no Mato Grosso do Sul, que pelo menos desde 2019 celebra a data, seja por meio de atividades pedagógicas na escola estadual (atualmente centro estadual de educação profissional) Hércules Maymone, pela realização de ações extracurriculares, como as que ocorreram na ONG CDM (Cidade dos Meninos) em 21/11/2019, ou ainda pela celebração do “Dia Mundial da Filosofia na Feira Bosque da Paz” em 2022, com panfletagem, exibição de livros, banners, aula pública, roda de conversa e intervenção teatral com acadêmicos caracterizados de filósofos gregos, seja, por fim, através da campanha “Dia Mundial da Filosofia (Unesco) em MS”, que neste ano de 2023 busca ampliar as discussões também para as ciências humanas.

Por Carlos Augusto Damasceno, professor concursado de filosofia da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul (CEEP Hércules Maymone).