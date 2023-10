Vereadores cobram que Executivo apresente o projeto do Hospital Municipal em audiência

Além disso, prefeitura deve informar quantidade de leitos e quem ficará responsável pela gestão

Durante a 61ª Sessão Ordinária da Câmara dos Vereadores de Campo Grande, realizada na manhã de ontem (17), os vereadores Luiza Ribeiro (PT) e Professor André Luis (Podemos) usaram da tribuna para cobrar a apresentação do projeto detalhado do Complexo Hospitalar Municipal.

A vereadora Luiza Ribeiro, em reunião com outros seis vereadores, cobrou que a prefeita Adriane Lopes (PP), apresente à Comissão Permanente de Saúde, em Audiência Pública com a presença do secretário de Saúde, Sandro Benites, como será a execução da obra e a sua posterior gestão.

“Esperamos por um mês e a prefeita não apresentou o projeto que anunciou. Então, em reunião com os colegas vereadores, pedimos que seja viabilizada uma Audiência Pública para falarmos melhor sobre o Hospital Municipal de Campo Grande. Esperamos que, nessa nova audiência, seja apresentada como será a gestão, os leitos disponíveis, localização, início e término das obras. Tudo relacionado ao Hospital Municipal a Câmara tem o direito de saber”, cobrou a vereadora.

Vice-presidente da Comissão, o vereador André Luis também enfatizou que a maior preocupação gira em torno da gestão do novo hospital. “Tem que ser discutido qual hospital que queremos, qual o tamanho, localização e serviços que serão oferecidos para a população. Tudo isso tem que ser discutido, principalmente o tipo de gestão, não adianta montar um hospital público e colocar uma empresa que faça cair no mesmo problema da Santa Casa e do Hospital São Julião. Precisamos ter um hospital público de verdade em Campo Grande, com estudo de perfil, que atenda à demanda da população”, pontuou.

Para o jornal O Estado, a Sesau (Secretaria Municipal da Saúde) informou que o projeto ainda está em fase de finalização.

Estacionamento rotativo

Conforme noticiado anteriormente pelo jornal O Estado, estava previsto para ser discutido ontem (17) o projeto de concessão do estacionamento rotativo de Campo Grande. Contudo, o projeto foi retirado da pauta, uma vez que a prefeita Adriane Lopes deverá incluir algumas modificações. Mesmo assim, o vereador André Luis, que também é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, se mostrou favorável à concessão, desde que o projeto indique algumas especificidades, principalmente sobre o número total de vagas contempladas.

“Eu sou extremamente favorável ao parquímetro, acho importante. Hoje a gente tem um problema: os comerciantes reclamam que muitos trabalhadores da área central usam a área e quem vai comprar não consegue mais estacionar. É importante aprofundar essa questão, pois a concessão desse tipo de espaço tem que ser precedida de uma Audiência Pública. Deixo como sugestão a formação de um conselho bipartite, formado por Executivo, Legislativo, comerciantes e moradores das áreas impactadas, para que não haja prejuízos”, concluiu André Luis.

Por Kamila Alcântara

