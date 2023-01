Após estragos da chuva força-tarefa se mobiliza para limpar ruas da Capital

A chuva registrada nas últimas 24 horas assolou diversas regiões de Campo Grande, ruas ficaram alagadas, carros foram levados pela força das aguas e casas ficaram submersas, o que deixou um rastro de destruição por toda a cidade. Na manhã de hoje (5), a prefeitura da Capital por meio Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, se mobilizaram para realizar a limpeza das principais regiões impactadas.

Segundo a Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos), nas primeiras horas do dia o trabalho será concentrado na limpeza das vias asfaltadas e desobstrução das pistas onde houve acúmulo de barro e sedimentos trazidos pela enxurrada.

O serviço 199 da Defesa Civil atendeu mais de 10 ocorrências, no Jardim Carioca e no Bairro Monte Alegre, foram identificados pontos de alagamentos, queda de muro e de árvore, além da falta de energia.

Conforme levantamento as vias que apresentaram problemas foram a Avenida Ernesto Geisel com a Rachid Neder, Avenida Professor Luiz Alexandre com a Mato Grosso, Rua Ivan Fernandes com a Avenida Professor Luiz Alexandre, Avenida Campestre com a Thyrson de Almeida, Via Park e Rotatória da Coca.

Após as chuvas, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), percorreu alguns bairros para auxiliar no atendimento à população.

“Nós estamos aqui na comunidade Teruel trazendo atendimento emergencial de várias equipes das secretarias municipais que estão percorrendo as sete regiões da cidade atendendo as famílias que tiveram algum problema decorrente das chuvas. Nós estamos com o 156 disponível para quem precisar de auxílio e atendimento. Neste canal, a pessoa informa a necessidade e o endereço para que as nossas equipes realizem os atendimentos”, informou Adriane.

Alguns bairros receberam o auxílio emergencial com distribuição de lonas como Caiobá, Parque do Sol, Ponta Araraquara, Aguadinha e Só por Deus. Ao todo, mais de 150 famílias foram atendidas logo que a chuva deu uma trégua.

Ao todo mais de 200 trabalhadores atuam na limpeza das vias, além de 40 caminhões e máquinas que darão sequência aos trabalhos de desobstrução das vias identificadas pelas equipes da Sisep.

Serviço:

Famílias que residem em residências enquadradas em “habitação de interesse social” e que tenham sido danificadas pelas tempestades podem solicitar serviços de reparação pelos telefones: no 67 3314 – 3900 e WhatsApp no 67 99350 -1126.

