Em novo aceno a caminhoneiros, governo cria outra linha de crédito para a categoria

O governo lançou hoje (7) um programa de crédito do BB (Banco do Brasil) para caminhoneiros, cerca de dois meses após um anúncio semelhante voltado à categoria. Agora, o BB também vai oferecer antecipação dos pagamentos programados para os 120 dias seguintes, com taxa de juros a partir de 1,79% ao mês.

Bolsonaro disse que a liberação do crédito livra caminhoneiros de buscar recursos com a chamada “carta-frete”. “Em qualquer posto você paga 10% hoje em dia para antecipar frete. É uma agiotagem moderna que vai deixar de existir a partir de agora”, disse o presidente.

De acordo com o banco, a medida poderá ser contratada por transportadores autônomos de maneira digital, por meio de aplicativo de celular.

Pedidos do Presidente

O presidente disse nesta quinta que pediu para o ministro Paulo Guedes (Economia) estudar a isenção de IPI para veículos de mototáxi. O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) já foi cortado pelo governo de forma linear em 25% neste ano e o próprio Guedes disse posteriormente que o percentual poderia subir para 33%, mas a medida não foi em frente por causa da resistência da bancada do Amazonas (que afirma que a Zona Franca de Manaus pode perder competitividade).

Com informações da Agência Brasil