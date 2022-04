Anitta para no New York Times como quem “busca por sucesso lá fora”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O jornal americano The New York Times publicou nesta quinta (7) um perfil da cantora Anitta, fenômeno no Brasil cuja carreira internacional parece conquistar cada vez mais os holofotes.

A reportagem, que se baseia sobretudo em uma entrevista com a cantora feita por videoconferência, traça desde os seus primeiros passos da cantora na carreira, quando ainda não tinha adotado o nome artístico de Anitta e cantava em bailes funks em Honório Gurgel, bairro da zona norte carioca onde cresceu, até a sua tentativa mais recente de emplacar no mercado americano.

We reached more then 50k pre saves on my new album and as I promised Imma give u one more spoiler. This is me, @YG and @papatinho at the studio working on a hardest favela funk track of the album. pic.twitter.com/Jv6OrdSe7N

— Anitta (@Anitta) April 7, 2022