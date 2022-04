Uso de tecnologia nas escolas será pauta de audiência no Senado

A CCT (Comissão de Ciência e Tecnologia) do Senado vai promover uma audiência pública sobre o uso de tecnologia no ensino e na administração de escolas. Para o presidente senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL) da CCT, o bom uso dos recursos tecnológicos pode melhorar a qualidade da educação no país. A data da audiência ainda será marcada, e discutida.

A tecnologia no âmbito escolar podem multiplicar as experiências de aprendizado, melhorando a comunicação, tornando o ensino mais dinâmico e interativo para os alunos. Sendo também grande aliada no desenvolvimento docente, ampliando e aprimorando as competências dos professores.

A tecnologia ganha cada vez mais um maior no processo educacional e oferece também mais oportunidades aos alunos .

Com informações da Agência Senado Federal.