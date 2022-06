Em menos de 24 horas outro jovem é executado na Vila Nhanhá

Um jovem de 20 anos, identificado como Pedro Henrique Ferreira da Silva, foi executado na noite desta segunda-feira (06) com aproximadamente 15 tiros. O crime ocorreu na Vila Nhanhá, em Campo Grande e policia investiga se o homicídio possa ter sido uma represália a um caso de assassinato em 2021 ou se tenha ligação com o crime ocorrido horas antes no mesmo bairro.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os autores estavam em uma motocicleta de cor escura e um dos ocupantes efetuou os disparos de uma arma de fogo. Ainda segundo informações, o homem estaria com duas pistolas. A vítima foi atingida por diversos tiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon mas não resistiu aos ferimentos. Pedro Henrique tinha diversas passagens pela polícia e o crime pode ter sido um acerto de contas. No local foi encontrado um carro que era produto de roubo.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como Homicídio Simples. Os suspeitos do crime ainda não foram localizados ou identificados.

No mesmo bairro

Outro jovem foi morto em menos de 24 horas na Vila Nhanhá, na madrugada de ontem (06). Identificado como Rafael Costa Soares Silveira foi executado por três tiros, nas costas, nádegas e no braço. De acordo com as informações iniciais a policia foi acionada ao local e encontrou o jovem caído no chão.

Quando foi perguntado sobre quem poderia ter atirado, Rafael respondeu “aqui não posso falar”. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado a Santa Casa mas também não resistiu aos ferimentos. Ele pode ter sido executado por suspeitos em uma moto, de modo semelhante a Pedro Henrique.

