Nem santo escapa: jovens furtam vários objetos de igreja em intervalo escolar

Dois estudantes, um deles menor de idade, furtaram objetos de uma igreja católica em Paranhos, município a 575 quilômetros de Campo Grande. Os suspeitos aproveitaram o intervalo do período escolar para realizarem o crime.

De acordo com informações, as aulas de uma escola estadual do município estão ocorrendo temporariamente no salão paroquial da Igreja Matriz devido a reformas no colégio. Dentro os itens levados estão imagens sacras, cálices e instrumentos utilizados nas celebrações.

Segundo informações da Polícia Civil, a dupla já teria furtado a igreja e o jovem de 20 anos realizou o crime por uma terceira vez. O suspeito de 20 anos foi identificado e preso e em seu depoimento confessou todos os furtos e revelou onde escondeu os itens.

A equipe policial foi até a casa do suspeito, localizada no acampamento Ypoi, distante a 25 quilômetros da cidade, e encontraram os itens. O autor ainda disse que o comparsa menor de idade, levou outros objetos do furto para a Aldeia Pirajui, mas o segundo envolvido não foi identificado e localizado.

O boletim de ocorrência relata que a dupla entrou por uma janela do salão paroquial para cometerem os furtos. Nas proximidades da igreja há dois locais que possuem câmeras de segurança, que serão verificadas para a possível identificação do outro criminoso.

A policia continua a investigar o caso para identificar o menor e realizar a apreensão dos outros objetos que não foram encontrados.

Veja também:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.