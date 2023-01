Em menos de 10 dias Capital registra segundo afogamento

Em menos de 10 dias segundo afogamento é registrado na Capital. O mais recente aconteceu ontem (21), registrado no residencial Villágio Vitória, no Portal Caiobá, em Campo Grande de João Pedro Coelho de Lima Amorim, 20 anos.

Ele estaria com outros adolescentes brincando no local quando o pé dele enroscou em um galho. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local e conseguiram retirar o corpo de João por volta das 20h30. O caso está sendo investigado na Depol.

No dia 11 na cachoeira das Moreninhas um jovem de 16 anos Henrique Sena da Silva, que havia ido brincar no local com outros dois amigos e em determinado momento acabou afundando e desaparecendo. Conforme relatos dos amigos, eles tentaram salvar o colega mas a tentativa não teve sucesso. A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada e, após quatro horas de buscas, o corpo foi encontrado a cerca de 3 metros de profundidade preso em galhos.

A Policia investiga o Caso, e família se reúne e conta com doações para realizar o enterro do garoto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, no ano de 2022 foram registrados 63 casos de afogamentos no Estado, sendo 42 no interior e 21 na Capital. Além disso, em apenas 11 dias de 2023, já foram quatro ocorrências, duas registradas no CBI – (Comando de Bombeiros do Interior) e outras duas pelo CMB (Comando Metropolitano dos Bombeiros).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.