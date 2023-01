Prefeitura investe R$440 mil em Carnaval da Capital

Foi com a presença de passistas, músicos, artistas e demais foliões reunidos no Armazém Cultural, que a Prefeitura de Campo Grande abriu na noite dessa sexta-feira (20), a programação do Carnaval 2023. Além do apoio com estrutura desde banheiros químicos, sonorização e o local dos desfiles: a Praça do Papa,

O Município vai repassar um subsídio de R$ 440 mil reais para a organização do Carnaval 2023 na Capital. Os desfiles serão realizados no dias 20 e 21 de fevereiro e a abertura aconteceu ontem (20), no Armazén Cultural.

A secretária de Cultura esteve presente e exaltou o período de alegria. “Queremos fazer uma festa linda, com segurança, onde todas as famílias poderão aproveitar esse momento de alegria. Campo Grande prestigia essas escolas de samba, o trabalho da Liga e todos esses artistas. Queremos ver todos os campo-grandenses na avenida, jorrando alegria, irradiando boas vibrações e comemorando um Carnaval positivo”, apontou a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel.

O presidente da Escola de Samba Unidos do Aero Rancho, Alberto Vieira de Mattos (Carioca), o Carnaval 2023 vê como positivo o apoio da Prefeitura. “O Carnaval já começa brilhante com o olhar da Prefeitura em nos apoiar nesse momento. Isso é pensar positivo e com isso nossa cultura cresce. Além disso, fomenta nosso setor turístico, fomenta a economia com setores diretos e indiretos, além de trazer alegria e contar nossas histórias. Só temos a agradecer o poder público pela parceria”, pontuou.

A Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) vai promover o desfile das escolas de samba e realizará a festa da Corte de Momo na Capital. Neste ano, 8 escolas desfilam na Capital, sendo que apenas 7 serão julgadas:

– G.R.E.S Unidos do Bairro Cruzeiro

Samba enredo: Per FuMum, A essência que me seduz

– G.R.E.S Vila Carvalho

Samba enredo: Carvalho numa nova era, na casa do meu pai e várias moradas não estamos só

– Herdeiros do Samba (abre o carnaval, mas não concorre)

Samba enredo: Bate, bate coração, Joaquim Murtinho 100 anos de educação

– G.R.E.S Cinderela

Samba enredo: No rufar da bateria, me entrego à emoção. Cinderela, 30 anos de amor e paixão

– G.R.E.S Deixa Falar

Samba enredo: CARNAVALIS

– G.R.E.S Igrejinha

Samba enredo: Uni-Duni-Tê. A Igrejinha vem brincar com você.

– G.R.E.S Unidos do Aero Racho

Samba enredo: Eu sou o grande Aero Rancho! Esse é o meu povo.

– G.R.E.S Catedráticos do Samba

Samba enredo: Coxim o portal do Pantanal. Vira festa no meu carnaval

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.