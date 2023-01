Vizinhos se unem em busca de doação para família de jovem afogado

Familiares e vizinhos se unem para buscar doações para o velório e o enterro do rapaz de 20 anos afogado ontem (20), no Portal Caiobá.

Os bombeiros encontraram o corpo de João Pedro Coelho de Lima Amorim, por volta das 2oh após mergulharem no local. A família da vítima está há meses com a energia de casa, cortada. Estão passando por dificuldades financeiras.

De acordo com informações da Simone Tavares vizinha, o plano de funeral da família (pax) esta atrasado e por isso não tem condições financeiras para arcar com o funeral, além de várias dividas atrasadas como água .Eles estão arrecadando dinheiro para o funeral e também para ajudar a família com as contas básicas e alimentos.

Já haviam arrecadado mais de R$200 reais e buscam alcançar mais para auxiliar na compra de mantimentos e demais necessidades, além do enterro do garoto.

Interessados em ajudar a família o pix para doação é: 89236793134 chave pix Wagner de lima amorim (pai do rapaz).

