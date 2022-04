Em meio a protestos contra reajuste da tarifa, Energisa promove ação comunitária com sorteio de prêmios nas Moreninhas

A Energisa está promovendo hoje (27) uma ação comunitária no bairro Moreninhas, em Campo Grande, com direito a sorteio de prêmios, no mesmo dia em que manifestantes se reuniram em frente à sede da empresa para protestar contra o reajuste da tarifa de energia.

O evento conta com diversas atrações para as crianças como teatro, brinquedos, pipoca e algodão doce. Para os adultos são realizadas negociação com a empresa, cadastro na tarifa social a pessoas de baixa renda e sorteio de geladeiras.

Coordenador comercial da Energisa, Jonas Ortiz ressalta que a tarifa social é direito de todo consumidor de baixa renda e oferece até 65% de desconto na conta de energia.

“Esse evento é para atender o público que tem direito a tarifa social, nessa região tem bastante cliente que tem direito, mas não conseguimos encontrá-los, por isso trouxemos o caminhão para que as pessoas tenham desconto. Aqui no MS o governo ainda quita conta dos cliente que têm consumo de até 200 kw hora”, explicou.

A ação da Energisa ocorre até às 15h na Praça em frente à UPA das Moreninhas, o sorteio será às 16h para quem realizou o cadastro no evento, com o cinema ao ar livre.

Protestos

Se de um lado a Energisa busca tirar os holofotes do reajuste de 18% na conta de energia elétrica e promover ações de integração com a comunidade, do outro, a população campo-grandense segue descontente com o aumento da tarifa anunciado no dia 13 de abril.

Na manhã de hoje, manifestantes se reuniram em frente a sede da Energisa na rua Calógeras, para protestar contra o aumento da tarifa praticados pela empresa junto a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

A manifestação foi convocada pelo vereador Junior Coringa (PSD), que esteve presente no ato e afirmou que a Energisa está “abusando do povo de Campo Grande”

“O povo trabalhador veio aqui na frente da energia protestar contra o abuso. São contas abusivas, porcentagens absurdas de aumento e ninguém faz nada. A Agência Nacional de uma hora para outra aumenta a conta e ninguém faz nada. Então nós viemos para a frente da Energisa hoje para protestar, queremos uma companhia que tenha qualidade no seu serviço e preço justo”, ressaltou o parlamentar.

Confira mais informações na live:

Com informações da repórter Fernanda Marques.