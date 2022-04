Sport vence Ituano e o coloca na vice-liderança

O Sport venceu o Ituano em 1×0 na noite de ontem (26) na Ilha do Retiro e garante a rodada no G-4.

O gol saiu aos 35 minutos do 2º tempo, e colocou o Leão pernambucano na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube soma os mesmos oito pontos da Chapecoense, porém com saldo de gol pior.

Ficha técnica:

Sport 1 x 0 Ituano

Árbitro- Marcelo de Lima Henrique (CE).

Cartões amarelos – William Oliveira (Sport); Calyson e Rafael Pereira (Ituano)

Gol – Bill, 35’/2ºT

Sport: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabiano e Sander; William Oliveira, Bruno Matias (Pedro Naressi) e Giovanni (Vanegas); Luciano Juba, Kayke (Rodrigão) e Jaderson (Bill). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Ituano: Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo Schappo e Mário Sérgio; Kaio (Calyson), Rafael Pereira (Jiménez) e Lucas Siqueira; João Victor (Roberto), Rafael Elias (Gerson Magrão) e Aylon. Técnico: Mazola Júnior.