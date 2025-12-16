Em coletiva, Prefeitura diz estar em dia com Consórcio Guaicurus e exibe comprovantes de pagamento

Declarações foram feitas no Paço Municipal durante paralisação do transporte coletivo em Campo Grande

Durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (16), no Paço Municipal, a Prefeitura de Campo Grande afirmou que não possui débitos em aberto com o Consórcio Guaicurus e apresentou comprovantes de repasses feitos à concessionária do transporte coletivo. A manifestação ocorreu em meio à paralisação do serviço na Capital.

As informações foram apresentadas pela prefeita Adriane Lopes, acompanhada do secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Ulisses Rocha, e da procuradora-geral do Município, Cecília Saad. Segundo a prefeita, os pagamentos previstos em contrato foram realizados e não há valores pendentes por parte do Executivo municipal.

“Quero deixar muito claro para a população de Campo Grande: a Prefeitura está em dia. Todos os repasses contratuais foram realizados e os comprovantes estão disponíveis”, afirmou Adriane Lopes, ao comentar as críticas relacionadas à falta de pagamento.

De acordo com os dados apresentados na coletiva, o município repassou mais de R$35 milhões ao Consórcio Guaicurus em 2024. Desse total, cerca de R$19 milhões correspondem a subsídios destinados às gratuidades do sistema de transporte e aproximadamente R$15 milhões referem-se ao vale-transporte dos servidores municipais.

A prefeita também afirmou que, na semana anterior à paralisação, a Prefeitura antecipou repasses que ainda não haviam vencido, com a justificativa de auxiliar a empresa no pagamento do 13º salário dos trabalhadores. “Houve diálogo, houve antecipação de pagamentos e o município cumpriu sua parte. Infelizmente, a empresa não honrou o compromisso com seus funcionários”, disse.

Durante a coletiva, a administração municipal informou que aguarda o cumprimento da decisão judicial que determina a circulação mínima de 70% da frota. A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) abriu processo para aplicação de multa diária ao consórcio pelo descumprimento da ordem judicial. A Procuradoria-Geral do Município informou ter ingressado como parte na ação trabalhista relacionada à greve.

O secretário municipal de Governo, Ulisses Rocha, afirmou que a concessionária é responsável pelas obrigações trabalhistas. “O município está adimplente com suas obrigações financeiras. O consórcio é uma empresa privada, regulada pelo poder público, e precisa cumprir com suas responsabilidades perante a população”, declarou.

A paralisação do transporte coletivo segue em andamento.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram