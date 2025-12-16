3ª Operação Renorcrim efetuou mais 603 prisões no país

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul participou da ação nacional

Os números da 3ª edição da Operação Renorcrim, realizada entre os dias 24 de novembro e 5 de dezembro de 2025, foram divulgados pela Polícia Ciovil e mostram o combate ao crime no país.

A pOlícia Civil de Mato Grosso do Sul participou da operação de nível nacional. Segundo os números, foi alcançado um prejuízo estimado de R$ 355 milhões às organizações criminosas em todo o país.

A ação foi coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e contou com a atuação integrada das Polícias Civis das 27 unidades da federação.

No Mato Grosso do Sul, a operação teve a participação do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO/PCMS), reforçando o compromisso com o enfrentamento qualificado ao crime organizado e a proteção da sociedade. As ações simultâneas realizadas em âmbito nacional impactaram diretamente a estrutura financeira e operacional das organizações criminosas.

No total, foram efetuadas 603 prisões e apreendidas 202 armas de fogo, entre elas oito fuzis, além de 14.139 munições. Também foram retiradas de circulação cerca de cinco toneladas de drogas.

Durante a operação, as forças policiais apreenderam 387 veículos e outros 21.041 bens, que somam mais de R$ 79 milhões. Houve ainda bloqueio judicial de R$ 838 milhões, sendo R$ 196 milhões efetivamente bloqueados até o momento.

O secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo, destacou a importância da atuação integrada entre a SENASP e as Polícias Civis dos estados e do Distrito Federal. Segundo ele, a Operação Renorcrim demonstra a capacidade das instituições de segurança pública de enfrentar o crime organizado, especialmente por meio da descapitalização das organizações criminosas. O secretário também ressaltou e agradeceu a participação das Polícias Civis de todo o país, considerada fundamental para o sucesso da operação.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.