Vereador Dr. Victor Rocha reconhece conquista da equipe de Handebol Master 49+ de MS

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada na terça-feira (16), o vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) apresentou Moção de Congratulação à Equipe de Handebol Master de Mato Grosso do Sul – categoria 49+, em reconhecimento à expressiva conquista do 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Handebol Master.

A competição foi realizada na cidade de Natal (RN), entre os dias 20 e 30 de novembro de 2025, reunindo equipes de alto nível de todo o país. A equipe sul-mato-grossense se destacou pela garra, disciplina e espírito esportivo, alcançando um lugar de destaque no pódio nacional.

Composta por 16 atletas, a equipe é liderada pelo senhor Érmilton Lopes Yamada, e representa não apenas o alto rendimento esportivo, mas também a valorização da prática esportiva em todas as fases da vida.

a justificativa da moção, Dr. Victor Rocha ressaltou que a conquista “eleva o nome do esporte e do Estado de Mato Grosso do Sul no cenário esportivo nacional, inspira novas gerações e reforça a importância da atividade física, da saúde e da vida ativa em todas as idades”.

É uma honra reconhecer atletas que levam o nome de Mato Grosso do Sul com tanta dedicação e excelência. O esporte é uma poderosa ferramenta de saúde, disciplina e integração social, e essa equipe deixa um verdadeiro legado de superação”, destacou o parlamentar.

A Moção de Congratulação expressa, em nome da Câmara Municipal de Campo Grande e de toda a sociedade sul-mato-grossense, o profundo reconhecimento e gratidão aos atletas pelo feito histórico, que reforça a relevância do esporte master e o compromisso com uma vida ativa e saudável.

