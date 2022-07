CCZ de Dourados irá realizar vacinação antirrábica e teste da Leishmaniose nesta sexta-feira

A Prefeitura Municipal de Dourados, município que fica a 229 quilômetros de Campo Grande, por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), irá promover nesta sexta-feira (15), uma ação das 8h às 16h, na loja Sertão do Parque do Lago, onde serão realizadas a vacinação antirrábica e a coleta para o exame da Leishmaniose Visceral Canina.

“A equipe do CCZ estará no local vacinando cães e gatos a partir de três meses de idade. A vacina e o exame são gratuitos”, explica o médico veterinário Luís Carlos Luciano Júnior, coordenador do CCZ.

O CCZ mantém vacinação permanente, na rua Vicente Lara, 855, Jardim Guaicurus. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13 às 17h.

Outras informações são fornecidas pelos telefones 3411-7753 e 99960-9028 (whatsapp).

A Loja Sertão do Parque do Lago fica localizada na rua Antônio Emílio de Figueiras, 168.

Com informações de Prefeitura de Dourados

