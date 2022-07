Hospital da Santa Casa precisa de leite materno; doadoras têm opção de doarem de casa

O estoque de banco de leite materno do Hospital da Santa Casa de Campo Grande está com o estoque quase zerado, conta a nutricionista Gislene Nogueira, também responsável técnica pelo banco de leites do hospital.

Segundo a especialista, o hospital tem estoque para poucos dias e que este é o principal motivo do apelo paras as mães. “Estamos com uma demanda muito grande do hospital de recém nascidos prematuros. Atendemos em média, 20 recém nascidos com leite de doadoras e nosso estoque não está sendo o suficiente, estamos no limite.”

De acordo com Gislene, hoje existem 59 doadoras ativas cadastradas que ajuda a manter o estoque, mas o número é insuficiente. “Temos prematuros de extremo baixo peso e toleram apenas leite humano. Claro, fazemos todo um trabalho com a mãe para tentar fazer um incentivo ao aleitamento materno, mas tem algumas crianças muito pequenas que não tem condições de tomar leite do peito.”

O serviço de arrecadação de leite materno do hospital atende das 06h as 18h no prédio do centro de Campo Grande. “Toda mãe que amamenta é uma possível doadora”, diz a nutricionista que também explicou que a mãe pode doar de duas formas, indo até o hospital e direito da própria casa.

“Para doar, basta entrar em contato com a equipe que um especialista vai até à casa da doadora para orientar como tirar o leite e armazená-lo. Posteriormente, uma equipe recolhe semanalmente para tentar suprir a demanda”, finaliza.

Com informações do repórter Willian Leite