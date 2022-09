Com participação do ex-atleta Falcão, Copa Mundo Futsal começa hoje

O município de Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande, sediará hoje (20) a primeira edição da etapa nacional da Copa Mundo de Futsal Sub-19. A competição reunirá doze equipe de oito estados brasileiros. Os jogos acontecerão no Complexo Poliesportivo e Cultural – Arena Maracaju “Dr. Adersino Valensoela Gomes”. A entreda é gratuita.

De acordo com a Fundesporte, foram investidos aproximadamente R$ 28,6 milhões no complexo, que conta com mais de 5 mil metros quadrados, além da esplanada para eventos e área externa para equipamentos urbanos. De acordo com a prefeitura de Maracaju, o complexo esportivo foi levantado em terreno doado de 20 mil metros quadrados. “Maracaju ainda não havia recebido uma obra de tamanho porte no quesito esportivo, então esperamos que esse novo complexo poliesportivo consiga suprir as necessidades da população, além de incentivar outros campeonatos a procurarem sede em nosso estado”, comentou o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo.

Ainda de acordo com a Fundesporte, a Arena Maracaju possui 1,7 mil assentos individuais, academia, vestiários, sala de aquecimento, além do espaço para arbitragem, imprensa e atendimento médico. O complexo possui também na parte externa bilheteria, cantina e um palco para shows, onde a população pode influir para caminhadas e parquinhos ao ar livre.

Copa Mundo de Futsal começa hoje

A abertura, etapa nacional da Copa Mundo de Futsal Sub-19, contou com a presenta do ex-jogador Falcão, bicampeão mundial pela Seleção Brasileira e considerado um dos melhores jogadores de futsal de todos os tempos.

Acompanhe abaixo os times confirmados na Copa Mundo de Futsal Sub-19.

As equipes foram divididas em três grupos.

Grupo A

Joinville/ Krona (SC)

Náutico (PE)

Marechal Futsal (PR)

São José Futsal (SP)

Grupo B

Corinthians (SP)

Maracaju Futsal (MS)

Brasília Futsal (DF)

ACBF (RS)

Grupo C

Santos/ Fupes (SP)

Pato Futsal (PR)

Marreco Futsal (PR)

Olaria (RJ)

Os jogos começam hoje ao 12h, com a partida entre Marechal Futsal (PR) x São José Futsal (SP). Segue abaixo os jogos de hoje.

As partidas serão transmitidas pelo perfil Mundo do Futsal, no YouTube Mundo Futsal (clique aqui para acessar).