Em estação com maior gasto de energia, consumo consciente é forma de economizar

Na estação mais quente do ano há um aumento significativo no consumo de energia elétrica residencial, o que gera impactos no meio ambiente e principalmente no bolso do consumidor.

Portanto, saber como economizar energia é essencial para controlar os gastos e reduzir os danos a natureza.

O consumo consciente é um dos assuntos mais discutidos na sociedade atual, em diversos setores, como no consumo de energia, recursos hídricos e até bens de consumo. O diretor presidente da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), Carlos Alberto de Assis, ressalta a importância do consumo consciente no uso de energia dentro de casa, principalmente no verão.