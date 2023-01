Corpo de adolescente é encontrado em córrego após quatro horas de busca

O Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de Henrique Sena da Silva, 16 anos que estava nadando em um córrego na região das Moreninhas, por volta das 18h da última quarta-feira (11).

Os três adolescente tinham saído para andar de bicicleta quando mudaram de ideia e foram para o córrego. Devido as últimas chuvas repentinamente a força das águas arrastou os três jovens. Dois se salvaram e Henrique acabou sendo submerso e seu corpo ficou preso debaixo da água.

Os Bombeiros mergulhadores foram chamados e acharam o corpo preso no fundo do córrego, no local que apresentava uma profundidade de aproximadamente três metros.

Os familiares dos garotos estavam bastante consternados e não deram entrevista.

O velório de Henrique será na tarde desta quinta-feira (12), no cemitério nacional parque.

Bombeiros alertam ao perigo nas águas

Vai sair de férias? Veja cuidados para evitar acidentes

Alerta sobre como deve ser feito o salvamento feito nesses locais. “Em rios e praias o resgate só deve ser feito por pessoas que sabem nadar e que realmente estão preparadas para isso. Nesses casos, na maioria das vezes, a vítima tenta se agarrar na pessoa que está tentando fazer o salvamento e os dois podem acabar se afogando. Quando não há alguém preparado para o resgate, tente jogar uma corda, uma boia ou algum objeto que flutue. Do contrário, os dois podem morrer afogados”. tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, Antônio Cézar Pereira.

Ainda segundo dados da Sobrasa, o afogamento é a segunda causa de óbito entre crianças de 1 a 4 anos; a terceira causa de morte na faixa etária de 5 a 14 anos; e a 4º causa de óbito para adolescentes com idade entre 15 e 24 anos. Quase metade das mortes são registradas no verão, entre os meses de dezembro e março.

