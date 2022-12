Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Semana do Natal começando e pode pintar aquela vontade de bater perna no comércio atrás de promoção. Mas convém controlar seus impulsos e ter mais firmeza para não gastar sem critério – veja quanto dinheiro pode empatar com os presentes e siga à risca. No trabalho, é hora de se concentrar no serviço e agir com determinação para atingir suas metas, mas sem esperar cooperação alheia. Se tiver dúvidas em relação a qualquer coisa hoje, basta confiar em seus instintos: a intuição será sua melhor conselheira. Nos assuntos do coração, a temperatura atinge picos elevados e sua seducência vai comandar o jogo do amor na paquera e no romance.

Touro (de 21/4 a 20/5)



As festas estão chegando e você quer mais é cuidar de todos os seus compromissos o quanto antes, não é mesmo taurinha? Hoje os astros jogam no seu time, prometem uma boa acelerada nos seus interesses e incentivam as suas parcerias pessoais e profissionais. O momento é ideal para se aliar com quem tenha objetivos e propósitos semelhantes aos seus – a união faz a força! Proposta de sociedade ou iniciativa com gente de sua confiança pode trazer boas perspectivas financeiras. À noite, Lua e Vênus dão sinal verde para você avançar na conquista e ganhar de vez o crush. Namoro firme pode estar prestes a começar. Na vida a dois, o clima é de romantismo e integração.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundou e hoje você vai esbanjar energia para se destacar em suas atividades, meu cristalzinho! Sua vitalidade física e mental fica em ótima forma e não vai faltar disposição para agilizar todos os deveres no trabalho. Quem procura um bico temporário para reforçar a renda e comprar os presentinhos de Natal pode se dar bem, mas tudo vai depender do grau de esforço e dedicação – pegue firme no serviço! Bom período para se livrar de hábitos que prejudicam a saúde e o bem-estar. No departamento amoroso, os astros prometem momentos vibrantes e as melhores vibes vão rolar à noite, quando Lua e Vênus esquentam as turbinas da paixão.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você já começa a semana do Natal com o pé direito, minha consagrada, e pode brilhar em tudo o que fizer. A Lua percorre seu paraíso astral e só faz aspecto positivo no céu, elevando sua sorte, seus talentos e o seu carisma. Pode cuidar dos seus interesses com toda confiança no seu taco porque hoje as coisas vão fluir numa ótima no trabalho, no lado financeiro e na vida pessoal. Sua criatividade vem à tona no serviço e você pode descobrir boas alternativas para faturar uma graninha extra. Amizades e contatinhos ganham poderosos estímulos à noite e você vai atrair admiradores como um ímã. Quer conquistar alguém? Aposte no seu charme para ver o lance decolar. Harmonia, romantismo e união com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Assuntos envolvendo parentes ficam em evidência nesta segundona e as atenções se voltam para seu lar. Mas não precisa esquentar a cabeça porque as vibes são positivas e mudanças devem favorecer seus planos. Há sinal de êxito ao lidar com interesses familiares, manutenção da casa, compra ou aluguel de imóvel. Também pode ter novidades sobre trabalho, especialmente se busca um emprego ou bico para reforçar a renda nesses dias que antecedem o Natal. Mas as melhores energias vão fluir à noite e os caminhos se abrem para o amor! Reencontro com alguém que conhece pode reservar emoções intensas, sem falar que há chance de engatar uma paquera cheia de química com colega. Astral prestativo e desejos em alta com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Diz aí como estão os preparativos para o Natal, minha amiga virginiana? Disciplinada e organizada como é, já deve ter providenciado tudo, mas se faltou algum detalhe, aproveita que hoje os astros dão a maior força. Eles também garantem um dia propício para realizar compras, vendas, trocas e lidar com interesses que envolvam comércio. Aliás, você pode sair no lucro e levar vantagem em negociações se souber explorar seu dom para argumentar. No trabalho, vai contar com boas ideias, energia mental abundante e inteligência de sobra para se destacar. Agora, sorte mesmo você terá no período da noite e pode emplacar uma conquista gloriosa. Lua e Vênus prometem alegria e felicidade plena com o love.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Não conseguiu fazer uma reserva para bancar todos os presentes, librinha? Ixxxquenta não porque se depender dos astros, hoje você tira a barriga da miséria e enche o bolso. A Lua tá on no setor da bufunfa em seu Horóscopo e garante um dia de oportunidades e boa sorte nos assuntos materiais. Saberá cuidar das finanças e pode nadar de braçadas se lida com público e comércio. Embora não tenha grandes novidades no trabalho, o período será de estabilidade. Nas relações pessoais, seu temperamento fica mais possessivo hoje, mas tudo fluirá bem à noite. Reencontros podem rolar na paquera e atiçar paixão. No romance, vai querer ficar juntinho do seu bem, curtindo as delícias da intimidade e do ninho de amor.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua muda para o seu signo e traz ótimas vibes, prometendo um dia movimentado, animado e cheio de estímulos, escorpianjo! Você terá disposição extra para batalhar pelos seus interesses profissionais, financeiros e pessoais, sem falar que esbanjará magnetismo e vai ficar no centro das atenções, mesmo que não queira. O período também é ideal para se aperfeiçoar, fazer planos e começar algo que sempre desejou. Se está programando uma viagem, bora tomar providências, comprar passagem e resolver detalhes. À noite, os assuntos do coração tomam conta e sua estrela vai brilhar intensamente. Com seus encantos em evidência, vai ser fácil atrair e conquistar o crush. Diálogo e harmonia pontuam a relação a dois.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Para quem gosta de liberdade e aventura como os sagitarianos e as sagitarianas, essa segundona pode não ser lá essas coisas. A Lua balança o seu astral e pode deixar seu jeito menos solto e extrovertido. É possível que queira ficar mais na sua, cuidando dos seus assuntos sem dar muito papo para os outros. Mas se tiver sossego para trabalhar, fazer suas coisas e se sentir em paz, leva numa boa. Só não deixe nenhuma cisma ou pensamento negativo evoluir – corte logo pela raiz. À noite, pode pintar notícia positiva sobre dinheiro e valor que nem espera é capaz de cair na sua conta. Quem tem romance firme sai na frente e deve curtir bons momentos com o mozão. Já as paqueras podem deixar a desejar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Contando os dias para o Natal, Caprica? Se depender das estrelas você já pode botar a breja para gelar porque seus planos estão protegidos e tudo deve fluir super bem. O cenário astral é perfeito para agilizar seus interesses, colocar as coisas em dia e alcançar seus objetivos. Apoio não vai faltar hoje e você contará com colegas, parentes e amigos para realizar o que pretende. Sua determinação e seu espírito de liderança crescem no serviço e quem trabalha em grupos e equipes vai sobressair. Há possibilidade de receber uma grana que vem aguardando. Agora, as melhores vibes vão rolar no amor e seu charme estará irresistível: vai atrair quem deseja em dois tempos! Astral companheiro com o love.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Suas ambições se fortalecem hoje e você não vai medir dedicação para chegar aonde quer, meu cristalzinho! Será mais fácil se concentrar no trabalho e aumentar a sua produtividade, mas se precisa vencer algum desafio ou obstáculo, você vai pra cima com confiança. Aproveite a cota extra de vitalidade e vontade de vencer para ir atrás das suas metas financeiras, já que há boas chances de atrair melhorias com seu desempenho e profissionalismo. O dia pode ser movimentado nos contatos e relacionamentos, mas a noite vai pedir um pouco mais de privacidade, ainda mais se tem um mozão. Se está na solteirice e quer um novo amor, lance com colega pode dar match, mas talvez prefira guardar segredo por enquanto.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A semana do Natal chega com grandes promessas e tudo indica que você terá novidades que podem fazer seu coraçãozinho pisciano bater no compasso da felicidade. As mudanças com as quais vem sonhando tomam forma e agora é a hora certa de realizá-las. O trabalho vai fluir sem entraves e dinheirinho novo deve entrar. Você pode angariar apoios importantes, inclusive de gente que não vê com tanta frequência. O período também é ótimo para programar viagem ou receber parentes de fora. Na paixão, deve chover contatinho e oportunidade de paquera, mas você pode se engraçar com alguém que já conhece e admira. Amizade e amor vão caminhar lado a lado. Clima de sintonia e realização de corpo e alma com o mozão.

