Eleição suplementar de Angélica definirá em maio o novo prefeito e vice do município

O Município de Angélica, a 261 quilômetros de Campo Grande, terá dois pleitos eleitorais neste ano, sendo que um deles definirá o novo prefeito e vice-prefeito da cidade. A eleição suplementar será no dia 15 de maio e foi determinada pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

A escolha do novo prefeito ocorrerá em razão da decisão do presidente do TRE-MS, Desembargador Paschoal Carmello Leandro, que negou provimento, em março de 2021, do recurso interposto pelo prefeito eleito de Angélica, João Donizeti Cassuci (PDT).

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou a resolução, tornando definitiva a anulação dos votos obtidos pela chapa integrada por Cassuci, que foi a mais votada no pleito de 2020.

Candidatos

Até o momento dois nomes já confirmaram a pré-candidatura, o atual prefeito interino de Angélica e presidente da Câmara dos Vereadores, Aparecido Geraldo (PSDB), conhecido como “Boquinha” e o ex-chefe do executivo, Roberto Cavalcantti (União Brasil), dois nomes familiares dos eleitores Angeliquenses.

Também está prevista a criação de uma nova chapa entre o PDT, MDB e PTB, para compor um novo nome ao pleito.

Em 2 de outubro os eleitores voltam às urnas para votar para presidente, governador de Mato Grosso do Sul, senador, deputado estadual e deputado federal.

Confira o calendário da Eleição Suplementar de Angélica:

a) 08 a 14/04: convenções partidárias;

b) 17/04: último dia para registro das candidaturas;

c) 18/04 a 14/05: início e término da propaganda em geral, salvo rádio e TV;

d) 23/04 a 12/05: início e término da propaganda no rádio e TV;

e) 15/05: dia da eleição;

f) 20/05: último dia para entrega da prestação de contas;

g) 02/06: último dia para o julgamento das contas;

h) 03/06: último dia para a diplomação dos eleitos;

i) 04/06: último dia para a posse dos eleitos.

Com informações do TRE-MS.