Saque do FGTS será liberado a partir do dia 20

A partir do dia 20 de abril, será liberado o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para aproximadamente 40 milhões de pessoas. Nesta sexta-feira (8), a população poderá conferir por meio do aplicativo do FGTS, o valor que vai poder sacar.

Essa liberação será para todos os trabalhadores que tenham saldo tanto em contas ativas ou inativas até o limite de R$1 mil, os que tiverem menos do que esse valor, poderão retirá-lo integralmente no fundo de garantia. Ou seja, se você tiver R$500 poderá sacar tudo, mas se tiver R$500 mil só poderá retirar R$1 mil.

O calendário de saques seguirá até junho, de acordo com o mês de nascimento, a partir do dia 20 poderão sacar o valor os nascidos em janeiro, e os de fevereiro a partir do dia 30. O calendário completo pode ser verificado no site da Caixa Econômica Federal.

Os valores serão creditados pela Caixa, por meio de Conta Poupança Social Digital que é aberta automaticamente. Após a liberação do crédito, os beneficiados poderão transferir o valor para outras contas bancárias, via PIX ou em terminais de auto atendimento da Caixa e em casas lotéricas. Os saques poderão ser feitos até o dia 15 de dezembro deste ano. O trabalhador que optar por não realizar o saque, pode informar por meio do aplicativo do FGTS ou ir até uma agência bancária, e caso o dinheiro já tenha sido creditado, poderá ser anulado pelos mesmos canais até o dia 10 de novembro.

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande, está com expectativa de que essa liberação estimule o consumo e movimente dinheiro no comércio local, ajudando os lojistas a quitarem suas dívidas, o que contribuiria para diminuir a inadimplência e para recuperar o crédito. O presidente da CDL, Adelaido Vila falou sobre o fortalecimento da economia, “é uma medida positiva, que vai estimular o consumo e consequentemente abrir novas frentes de trabalho, dando condições para que seja gerado mais emprego e renda para a população”.