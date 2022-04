Vacinação da COVID para crianças a partir dos 5 anos está disponível em mais de 40 pontos da Capital

Campo Grande dá continuidade, hoje (7), na vacinação contra a CVOID-19 com aplicação da primeira à quarta dose em mais de 40 pontos espalhados pela sete regiões urbanas e distritos do Município que funcionam durante todo o dia.

Conforme o calendário estabelecido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), a primeira dose está disponível para todas as pessoas de 12 anos ou mais e para o público infantil, de 05 anos ou mais. A criança que tomou a Pfizer pediátrica até o dia 10 de fevereiro já está apta a receber a sua segunda dose, assim como aquelas que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 10 de março.

Quem tomou a primeira dose de Pfizer até o dia 11 de março, Coronavac até 10 de março ou a Astrazeneca até 4 de fevereiro já pode receber a segunda dose.

A terceira dose segue disponível para pessoas com imunocomprometimento de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias e pessoas de 12 anos ou mais vacinadas com a segunda dose até o dia 6 de dezembro. Vacinados com o Imunizante da Janssen até o dia 6 de dezembro também podem tomar a dose de reforço.

Já a quarta dose está liberada para os sequintes públicos: pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais e pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunocomprometimento, desde que tenham tomado a terceira dose até dia 5 de dezembro.

Vacinação infantil

Clínica Escola Integrada da UFMS – 7h30 às 11h e 13h às 16h

Avenida Costa e Silva – Acesso pela Reitoria – Pioneiros

(Exclusivo para crianças sem comorbidades a partir dos seis anos)

Unidades de Saúde – 7h30 às 11h – 13h às 16h45

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

Anhanduizinho

USF Parque do Sol

USF Jockey Club

UBS Dona Neta

USF Anhanduí

C.F Iracy Coelho

UBS Pioneira

UBS Aero Rancho

USF Botafogo

USF Paulo Coelho Machado

USF Los Angeles

Bandeira

USF Universitário

USF Itamaracá

USF Maria Aparecida Pedrossian

UBS Carlota

Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Silvia Regina

UBS Popular

USF Aero Itália

USF Sírio Libanês

Segredo

UBS Cel. Antonino

USF Azaléia

C.F Nova Lima

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Estrela do Sul

C.F. Nova Lima

USF José Tavares

USF Vila Cox

Lagoa

USF Batistão

USF São Conrado

USF Antártica

C.F. Portal Caiobá

USF Tarumã

USF Oliveira

