Mato Grosso do Sul será representado pela primeira vez na fase final da Liga Nacional de Handebol

Mato Grosso do Sul terá representação inédita na fase final da Liga Nacional de Handebol masculina. O Esporte Clube Máquinas Handebol/Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac) levará o nome do estado na principal competição de clubes da modalidade no país. A edição 2022 do campeonato acontecerá em São José (SC), com disputas de 7 a 10 de dezembro. A equipe sul-mato-grossense tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

De forma inédita, o time de Campo Grande foi campeão da Conferência Centro-Oeste, em outubro deste ano, em Brasília (DF), e garantiu vaga à etapa decisiva da Liga. Agora, no interior catarinense, o Máquinas/Adac vai encarar os melhores clubes das demais regiões. Os atletas embarcam nesta terça-feira (6).

Com 16 gols, Guilherme dos Santos Spironelli foi o artilheiro da Conferência Centro-Oeste e levou o título de melhor ponta-esquerda da competição. Para ele, estar entre as melhores equipes do Brasil já é um grande feito. “Estar nesse grupo seleto é muito gratificante, porque a gente treina muito e nos esforçamos bastante para chegar até aqui. Para o handebol do nosso estado, participar da fase final da Liga é algo muito representativo”, destaca o atleta, que é um dos idealizadores do Máquinas Handebol.

“Temos uma difícil batalha agora. Queremos chegar em São José (SC) e representar o estado da melhor forma possível. Vamos lutar e fazer jus ao nosso título de campeão da fase Centro-Oeste. Acreditamos no nosso time, temos um bom elenco e vamos em busca de uma medalha para Mato Grosso do Sul”, finaliza Spironelli.

O Máquinas Handebol/Adac tem 14 jogadores: Daisson Capilé e Gean Alves (goleiros); Maxwell Pasquali e Thiago Ramos (armação central); Wildson Gomes e Fernando Bica (armação direita); Felipe Lamana e Alessandro Gonçalves (armação esquerda); Matheus Portela (armação); Giovani Franco (ponta-direita); Guilherme Spironelli e Samuel Souza (ponta-esquerda); Raphael Gobbo (meia-esquerda) e Rafael Nunes (pivô). A comissão técnica conta com Agnaldo Pereira Júnior (técnico), Elton Pereira de Melo (auxiliar técnico) e Jônathan Musulin Torelli (fisioterapeuta).

A competição

Ao todo, são oito equipes, divididas em dois grupos de quatro integrantes. O representante sul-mato-grossense está no grupo B, ao lado de Pinheiros (SP), Univali/Itajaí (SC) e Uninassau/Joca Vieira (PI). A chave A é composta por Handebol Taubaté (SP), Carajás Handebol (PA), Associação Cascavelense de Handebol (PR) e Vegus/Guarulhos (SP).

As disputas começam nesta quarta-feira (7), na Arena Multiuso de São José (SC), e o Máquinas/Adac estreia contra a Uninassau/Joca Vieira (PI), às 9h30 (horário de MS). Na quinta (8), no mesmo horário, o time campo-grandense enfrenta o Pinheiros (SP) e, na sexta-feira (9), encerra a fase classificatória diante da Univali/Itajaí (SC), às 7h45.

Com informações da Fundesporte.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.