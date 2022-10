Corpo é encontrado em estado de decomposição no Rio Paraná

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em avançado estado de decomposição nesta sexta-feira (30), por funcionário de uma fazenda, às margens do Rio Paraná, no município de Anaurilândia, a 371 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Cenário MS, o funcionário encontrou o corpo boiando as margens do rio. A Polícia Civil de Anaurilândia foi imediatamente acionada, em conjunto com a Perícia para realizar os procedimentos necessários.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Bataguassu para que seja feita a identificação. A suspeita é de que o corpo seja de um pescador que estava desaparecido desde o dia 19 de setembro, na cidade de Teodoro Sampaio, em São Paulo, que fica localizado do outro lado do rio.

Segundo um amigo da vítima, os dois iriam pescar no Rio Paranapanema em dois barcos. Entretanto, o homem foi embora e a vítima ficou no rio, não sendo mais visto. O amigo sentiu falta do outro e no dia seguinte retornou ao local, mas só encontrou o barco a deriva no rio.

O caso segue em investigação.

Com informações do site Cenário MS.