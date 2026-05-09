Dupla invade casa de presidente do TRE-MS e furta objetos em bairro de luxo de Campo Grande

A casa do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar, foi invadida por criminosos no bairro Itanhangá Park, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os suspeitos conseguiram entrar no imóvel após forçarem o portão da frente da residência. A polícia apurou que a dupla tentou acessar a casa por entradas laterais, mas acabou entrando por uma janela da cozinha.

No interior do imóvel, um dos quartos estava completamente revirado. Entre os objetos levados estavam duas caixas com abotoaduras que aparentavam ser de ouro. Apesar disso, segundo relato da vítima, as peças eram bijuterias.

Imagens analisadas durante a investigação indicam que os autores chegaram a pé ao local. A suspeita é de que eles tenham usado uma ferramenta semelhante a uma chave de fenda para romper o portão social e acessar a garagem da residência.

Equipes da perícia científica e papiloscópica estiveram no endereço para coletar impressões digitais e outros vestígios que possam ajudar na identificação dos envolvidos.

Por causa das condições de saúde e da dificuldade de locomoção do desembargador, ele não precisou comparecer à delegacia. O caso foi registrado na Depac Cepol e será investigado pela Polícia Civil.