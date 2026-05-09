Homem é encontrado inconsciente após ser atacado com pedradas em Corumbá

Um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi encontrado inconsciente após ser atacado com pedradas na manhã de sexta-feira (8), na Rua Totico de Medeiros, no bairro Centro América, em Corumbá, a cerca de 413 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado depois de moradores perceberem a vítima caída no asfalto, com intenso sangramento na cabeça.

Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o homem apresentava ferimentos provocados por agressão com pedra. Ele estava desacordado e sem documentos pessoais, o que impossibilitou sua identificação no momento do atendimento.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Corumbá para receber atendimento médico. O estado de saúde dele não foi informado.