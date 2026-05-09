60 anos da Expoagro chega a Dourados com shows de Murilo Huff e Bruno & Marrone

Feira segue até 17 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho e reúne agronegócio, rodeio, shows e debates técnicos

Dourados já vive o clima da 60ª edição da Expoagro 2026, que começou nesta quinta-feira (8), e segue até o dia 17 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho. Considerada a principal feira agropecuária do interior de Mato Grosso do Sul, a programação deste ano reúne atividades voltadas ao setor produtivo, além de entretenimento, rodeio e grandes atrações musicais para o público da região.

Organizada pelo Sindicato Rural de Dourados, a feira foi estruturada para atender desde produtores rurais e empresários até estudantes, pesquisadores e visitantes interessados nas novidades do agronegócio. A agenda inclui debates técnicos, capacitações, encontros profissionais, exposições e oportunidades de negócios.

Ao longo de dez dias, a Expoagro promove uma série de atividades ligadas à inovação no campo e ao desenvolvimento agropecuário. Entre os temas abordados estão agricultura, avicultura, horticultura, direito agrário, empreendedorismo rural e novas tecnologias aplicadas à produção, incluindo o uso de drones nas operações agrícolas. Além disso, leilões, provas equestres e disputas de rodeio fazem parte da programação tradicional da feira.

A edição comemorativa também aposta forte no entretenimento para atrair o público. A programação de shows contará com apresentações de Bruno & Marrone no dia 14 de maio, Clayton & Romário e Felipe & Rodrigo no dia 15, além de Murilo Huff e Natanzinho Lima no encerramento musical, em 16 de maio. O evento conta com praça de alimentação e diversas atividades voltadas ao público. A expectativa é de grande movimentação no parque durante toda a feira, fortalecendo a conexão entre o agronegócio e a população urbana.

Entretenimento

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino Ferreira, destacou que a força da Expoagro 2026 vai além dos negócios do agronegócio e passa também pelo entretenimento, que se tornou uma das marcas tradicionais da feira.

Para o Jornal O Estado, a ExpoAgro e a Festa do Peão de Boiadeiro segue como uma das atrações mais aguardadas pelo público e já movimentou milhares de pessoas nos primeiros dias do evento, reunindo competidores de várias regiões do país e fortalecendo o clima festivo no parque de exposições.

“Chegar à 60ª edição da Expoagro mostra a dimensão e a tradição que a feira conquistou ao longo dos anos. Temos um carinho especial pelo rodeio, que reúne mais de 100 competidores e atrai um grande público. Os shows nacionais também têm papel importante nesse crescimento, porque aproximam ainda mais as famílias e ajudam a transformar a Expoagro em um evento para todos”, afirmou Gino.

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino Ferreira, ressaltou que a programação da Expoagro 2026 foi planejada para unir conhecimento, inovação e troca de experiências entre produtores, empresários, estudantes e profissionais ligados ao setor agropecuário. Segundo ele, a feira busca ampliar as oportunidades de aprendizado e fortalecer conexões importantes para o desenvolvimento do agronegócio na região.

“A Expoagro completa 60 anos mostrando sua força e relevância para o setor agropecuário e para a economia regional. Preparamos uma programação diversificada, com debates, palestras e atividades voltadas para temas atuais, oferecendo ao público uma experiência rica em conteúdo e oportunidades durante todos os dias da feira”, destacou o presidente.

Tradição em rodeios

A tradição sertaneja com o rodeio, o laço comprido e as provas equestres voltam a tomar conta de Dourados com a realização da 41ª Festa do Peão de Boiadeiro, fazendo parte da 60ª Expoagro, no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho em Dourados.

A competição ganha ainda mais relevância por ser etapa classificatória para a final do rodeio da Festa do Peão de Barretos, considerada a principal do circuito nacional, e para a final do Campeonato Nacional de Rodeio, que será realizado em dezembro na cidade de Aravé (SP). A arbitragem ficará a cargo de Tião Procópio, nome reconhecido no meio, enquanto a cobertura especializada será realizada pelo Arena67.

Até o próximo domingo (10), também irão acontecer as provas de Team Roping, Bareback, Breakaway Roping, Três Tambores e Laço Comprido. Ao todo, mais de 400 competidores, entre cavaleiros e amazonas, estão disputando a competição na pista de laço e na arena de rodeio.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato Rural de Dourados, Michael Araújo de Oliveira, a programação deste final abre as portas da Expoagro e coloca a cidade no centro das melhores competições de rodeio, laço comprido e outras modalidades tradicionais em todas as feiras agropecuárias.

“Além do espetáculo esportivo, o evento também cumpre papel estratégico no calendário do rodeio nacional, sendo reconhecido pela Confederação Nacional de Rodeio e pela Liga Nacional de Rodeios, o que atrai atletas de alto nível técnico e eleva o padrão das disputas”, disse Michael.

Importância para o Estado

Durante o lançamento do evento, o governador de MS, Eduardo Riedel destacou o peso histórico da feira para o Estado. Segundo ele, a Expoagro antecede a própria criação de Mato Grosso do Sul e simboliza a força econômica e cultural da região sul de MS, que concentra um terço da população em 33 municípios.

Riedel classificou o evento como uma das maiores feiras agropecuárias sul-mato-grossenses, destacando a reafirmação das tradições que moldaram o desenvolvimento estadual.

“A Expoagro é um marco na história do Estado de Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, das maiores feiras agropecuárias do Estado, e representa muito porque ela traduz toda uma região do Estado, que tem um terço da nossa população aqui nos 33 municípios, mas vem gente do Brasil inteiro, nessa força econômica que tem a atividade”, comentou o governador.

Gino Ferreira, avaliou que a realização da 60ª edição da Expoagro reforça a ligação histórica de Dourados com o agronegócio e consolida a feira como um dos principais indicadores do desenvolvimento econômico da região. Ele destacou que o evento se mantém relevante ao unir tradição e inovação, impulsionando negócios e ampliando o alcance do setor produtivo no Estado.

“Dourados tem uma relação muito forte com o agro, e chegar à 60ª Expoagro já demonstra a importância desse vínculo. Nosso desafio é sempre evoluir, trazendo novas tecnologias, oportunidades de negócios, além de leilões que movimentam o mercado e palestras técnicas que levam informação e inovação diretamente ao produtor rural”, finalizou Gino Ferreira. (Com assessoria).

Serviço

O público pode acompanhar todas as informações e a programação completa da Expoagro 2026 por meio do site oficial www.expoagrodourados.com.br. Os ingressos para as apresentações musicais estão disponíveis na plataforma da Santos Show ingressos.santoshow.com.br. A feira segue até o dia 17 de maio de 2026 no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, localizado na Rua Valério Fabiano, nº 100, no Jardim Alhambra, em Dourados.

Por Amanda Ferreira